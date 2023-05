Kickers Offenbach: Erst Geschenk, dann Kampfansage

Von: Christian Düncher

„Ein durchaus guter Abschluss“ war der 1:0-Sieg in Trier lauf Sport-Geschäftsführer Christian Hock. Das Team um Kapitän Sebastian Zieleniecki (Mitte) wurde trotz einer enttäuschenden Saison, die auf Platz sieben endete, von den Fans mit „OFC, OFC“-Sprechchören verabschiedet. Zweiter von links: Can Karakus, aus der U21, der als Einwechselspieler sein Profi-Debüt gab. © hübner

Nach dem abschließendem 1:0-Erfolg bei Eintracht Trier geht beim Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach die Arbeit für den neuen Sport-Geschäftsführer Christian Hock erst richtig los. Erste Personalentscheidungen will er diese Woche publik machen. Die Suche nach einem neuen Trainer hat weiter oberste Priorität.

Trier – Haken dran an die unbefriedigende zehnte Regionalliga-Saison in Folge und ab in den Urlaub: Für die Spieler der Kickers Offenbach hat unmittelbar nach dem verdienten 1:0 (0:0) beim vorab als Absteiger feststehenden Tabellenletzten Eintracht Trier die Sommerpause begonnen. „Die Jungs haben direkt Feierabend. Sie bekommen natürlich einen Übergangsplan mit“, sagte Christian Hock, der Geschäftsführer Sport des OFC. Für ihn fängt die Arbeit hingegen jetzt erst richtig an.

Ganz oben auf seiner Liste steht die Suche nach einem neuen Trainer. Diese, spätestens jedoch kommende Woche soll hier Vollzug vermeldet werden. „Das hat höchste Priorität, danach treiben wir die Kaderplanung weiter voran“, betont der 53-Jährige. Mit allen Spielern aus dem aktuellen Kader hat er schon Gespräche geführt. Jeder wisse nun, ob weiterhin mit ihm geplant wird oder nicht. Morgen oder übermorgen will man die Resultate der Personalgespräche per Pressemitteilung publik machen. Unter anderem ist davon auszugehen, dass von den sieben auslaufenden Verträgen fast keiner verlängert wird. Wie wir bereits berichtet hatten, wird der bisherige Stammtorwart David Richter keinen neuen Vertrag erhalten. Bei den seit Wochen nicht mehr eingesetzten Dejan Bozic und Shako Onangolo ist das ebenso unwahrscheinlich wie bei Jost Mairose sowie Jakob Zitzelsberger. Auch über die Zukunft von Interimstrainer Alfred Kaminski wird der Verein zeitnah informieren. Tendenz: Der bisherige Leiter des Leistungszentrums fungiert künftig als Schnittstelle zwischen Nachwuchs und Profis.

Als Coach der ersten Mannschaft hatte Kaminski nicht verhindern können, dass sich die Talfahrt fortsetzte. Zum Abschluss der Runde gab es immerhin noch zwei Siege, erst zu Hause gegen Bahlingen (2:1), nun in Trier. „Wir waren sehr dominant und haben in den letzten beiden Spielen ein bisschen gezeigt, was wir können und wie ich Fußball spielen lassen will“, so Kaminski: „Wir sind Sportler und wollen jedes Spiel gewinnen. Das hat die Mannschaft auch gezeigt.“ Von den Treuesten der Treuen unter den Fans (rund 120 hatten die Reise nach Trier mitgemacht) gab’s „OFC, OFC“-Sprechchöre, als sich das Team bei den Anhängern für die Unterstützung bedankte. Am Zaun des Gästeblocks hing ein großes Plakat: „27.05.1901 – 122 Jahre Kickers Offenbach – Eine Liebe, die nie vergeht.“

Von den Spielern gab es zum Geburtstag zumindest ein kleines Geschenk in Gestalt ein verdienten Sieges (Offensivmann Mike Feigenspan: „Das war mehr als berechtigt, auch wenn wir uns lange schwer getan haben“). Und Außenverteidiger Ronny Marcos ließ noch eine Kampfansage folgen: „Wir werden wieder angreifen und definitiv stärker zurückkommen.“

In Trier trat der OFC mit dem letzten Aufgebot an. 17 Spieler standen lediglich auf dem Bogen, darunter vier Talente aus der U19 und U21. Für Hock war das jedoch „kein Zeichen, das man deuten müsste. Wir hatten einige Verletzte, Semir Saric war gesperrt.“ So kam Can Karakus aus der U21 kurz vor Schluss zu seinem Profi-Debüt.

Obwohl nicht in bester Besetzung angetreten, war der OFC klar Chef im Ring. Hock befand sogar, dass das Spiel „von den drei Spielen, die ich live gesehen habe, mit Abstand das beste war, weil wir von der ersten Sekunde an dominant agiert haben“. Er sah „viel Ballbesitz, viele Aktionen im letzten Drittel und viele Chancen“, jedoch auch die bekannten Probleme: Aus den Möglichkeiten wurde zu wenig gemacht. Unter anderem trafen Lucas Hermes (11.) und Julian Albrecht nur das Aluminium (60.). In der 78. Minuten belohnten sich die Kickers dann endlich für eine engagierte Leistung. Der auffällige Feigenspan legte im Strafraum quer auf Björn Jopek, der überlegt ins rechte untere Eck traf. Dabei blieb es auch. „Das war ein durchaus guter Abschluss“, bilanzierte Hock.

Die Vorbereitung auf kommende Saison soll am 26. Juni starten, für 27. Juni ist die Trikotpräsentation geplant. Ab Juli stehen Testspiele an. „Es ist bereits einiges fixiert“, sagte Hock. Neben der schon von uns vermeldeten Partie am 1. Juli in Oberau gegen den 1.FC Erlensee stehen unter anderem Duelle mit Fortuna Düsseldorf II (5. Juli, 18.30 Uhr, in Jügesheim) und bei Viktoria Aschaffenburg (15. Juli, 14 Uhr) an.

