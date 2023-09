Kickers Offenbach: Ex-Kollege Kimmich dient Sorge als Vorbild

OFC

+ © hübner Knapp verfehlt hat Alexander Sorge (Mitte) in dieser Szene das Tor von Schott Mainz. Der 1,94 Meter große Innenverteidiger soll seine Kopfballstärke beim OFC sowohl in der Defensive als auch in der Offensive einbringen. © hübner

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Christian Düncher schließen

Weitere schließen

Kickers Offenbachs Zugang Alexander Sorge will das Team führen. Ein Sieg am Samstag gegen den Bahlinger SC steht ganz oben auf seiner Prioritätenliste

Offenbach – Alexander Sorge weiß genau, was auf ihn bei Kickers Offenbach zukommt. „Ich kenne die Situation, dass jeder Gegner besonders motiviert ist, aus meiner Zeit bei RB Leipzig und Türkgücü München. Die Gründe waren bei den Vereinen aber unterschiedlich“, sagt der 30-jährige Innenverteidiger. RB Leipzig wird bis heute angefeindet, weil sich viele Fans an dem Konstrukt an sich stören. Und Türkgücü München sei als „investoren-geführter Klub“ ebenfalls „nicht so angesehen“. Die Tatsache, dass in der Regionalliga Südwest für viele Vereine Duelle mit Offenbach eine Art Spiel des Jahres sind, resultiert Sorge zufolge daraus, dass der OFC eine „brutale Strahlkraft“ habe. „Es ist doch geiler, bei so einem Klub zu spielen, als auf der anderen Seite, wo man in der Saison nur wenige Highlights hat“, meint er.

Allerdings: Bei seiner Premiere im Kickers-Trikot bekam der Zugang vom Drittligisten Erzgebirge Aue gleich mal zu spüren, wie es sich anfühlt, wenn ein „Kleiner“ gegen den „großen“ OFC alles in die Waagschale wirft. 1:2 hieß es gegen Aufsteiger TSV Schott Mainz. „Das ist vergangen und wurde analysiert“, stellt der 1,94 Meter große Abwehrspieler klar. Er war am vergangenen Freitag verpflichtet worden und hatte – nach nur einer Übungseinheit mit dem Team – am Folgetag in der Startformation gestanden, als Ersatz von Maximilian Rossmann (Achillessehnenriss). Der bisherige Abwehrchef hatte nach seiner Operation unter der Woche schon beim Training vorbeigeschaut. „Leider noch mit dickem Schuh. Er ist jedoch ein starker Charakter und wird hoffentlich schnellstmöglich zurückkehren“, so Sorge.

Er soll Rossmann nicht nur körperlich sowie mit seiner Erfahrung (unter anderem 99 Drittligaspiele, fünf Tore, eine Vorlage) ersetzen, sondern auch in puncto Mentalität. „Es ist mein Naturell, führen zu wollen und lautstark zu sein. Ich will die Jungs pushen und aufmuntern“, sagt der Verteidiger, der im zweiten U17-Jahr innerhalb seiner Geburtsstadt vom FC Sachsen Leipzig zu RB wechselte. Dort spielte er in der Reserve, übte aber mit den Profis und saß bei denen teilweise auf der Bank. Viele heutige Stars waren damals seine Kollegen. Marcel Sabitzer zum Beispiel, Rani Khedira, Emil Forsberg, Yussuf Poulsen sowie Lukas Klostermann. Den bleibendsten Eindruck hinterließ aber Joshua Kimmich. „Er kam als 19-Jähriger und nahm von Tag eins an das Heft des Handelns in die Hand“, erinnert sich Sorge. „Er wollte die Führung übernehmen und war stinksauer, wenn etwas nicht geklappt hat. Für ihn ist alles ein Wettkampf, auch im Training. Das macht ihn aus und damit zieht er die Mitspieler hoch. Uns war damals sofort klar, dass der Weg nach oben für ihn geebnet ist. Dass er diese Rolle bei Bayern München auch gleich übernehmen würde, hätte ich jedoch nicht gedacht.“

Die Zeit bei RB Leipzig sei für ihn insgesamt in fußballerischer Sicht sehr wertvoll gewesen, meint der Mann mit der Trikotnummer fünf. „Es war dort alles extrem fortschrittlich“, erzählt er. „Gerade zwischen 2009 und 2012 wurde nur von oben eingekauft, da war kein Feuer drin. Daher hat es auch zweimal nicht mit dem Aufstieg geklappt.“ Mit Ralf Rangnick sei dann jedoch „frischer Wind“ gekommen. „Wo er ist, ist Erfolg. Er ist ein absoluter Perfektionist, der dort viel eingeführt hat, unter anderem eine einheitliche Philosophie. Jeder wusste genau, was zu tun ist. Wenn man dann im Kollektiv perfekt presst, hat jedes Team der Welt Probleme damit, von hinten herauszuspielen.“

Beim OFC geht es nach der Niederlage bei Schott Mainz und dem zweiten sieglosen Spiel in Folge aber erst mal darum, sich wieder zu stabilisieren. Das hat auch für Sorge Priorität. „Ganz oben auf meiner Liste stehen drei Punkte im Heimspiel“, betont er mit Blick auf die Partie am Samstag (14 Uhr) gegen den Bahlinger SC.

Bis dahin gelte es, „jede Trainingseinheit ordentlich zu absolvieren und die Sinne zu schärfen. Abseits des Platzes will ich die Region sowie die Leute noch mehr kennenlernen und die Wohnungssuche so schnell wie möglich abschließen. Aktuell bin ich noch im Hotel. Das war ja kein normal geplanter Sommerwechsel.“ In der Tat. Sorge, der in Aue bei Trainer Pavel Dotchev nicht mehr hoch im Kurs stand, erzählt, dass er „in der Nacht auf Freitag alles gepackt“ habe. Da er in Johannes Brinkies (FSV Zwickau), Dimitrij Nazarov (Aue) und Maximilian Engl (München) einige Mitspieler schon kannte, hätte das die Eingewöhnung erleichtert. Es sei ihm ohnehin „nicht schwergefallen“, sich auf Anhieb wohlzufühlen. „Die Menschen hier sind super freundlich, offen und alle für ein Gespräch bereit. Das ist in einer Gesellschaft, die manchmal zur Negativität neigt, nicht selbstverständlich.“ Das Team habe ebenfalls einen „super Charakter“, meint Sorge. Der Kader sei gut. „Jetzt gilt es, die PS auch auf die Straße zu bringen.“

Von Christian Düncher