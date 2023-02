Ex-OFC-Coach soll Drittligisten vor Abstieg retten

Von: Sascha Mehr

Teilen

Sreto Ristic (l.). © IMAGO/Fotostand / Ballasch

Sreto Ristic, ehemaliger Trainer von Kickers Offenbach, hat einen neuen Verein gefunden und eine schwere Aufgabe vor sich.

Halle - Der ehemalige Trainer von Kickers Offenbach, Sreto Ristic, hat einen neuen Verein gefunden. Der Hallesche FC gab die Verpflichtung des 47-Jährigen bekannt, der den in der 3. Liga stark abstiegsbedrohten Verein zum Klassenerhalt führen soll. Die Ergebnisse und Leistungen in den vergangenen Monaten zeigen aber, dass es nicht einfach wird für Ristic, für den der Hallesche FC die zweite Trainerstation ist nach dem OFC.

Kickers Offenbach: Ex-Trainer Ristic hat neuen Verein

„Sreto Ristic erfüllt alle Kriterien, die wir im Anforderungsprofil an den neuen Cheftrainer definiert haben. Wir freuen uns, dass er unbedingt nach Halle wollte und in unserem Verein Chance und Herausforderung sieht. Nun gilt es für uns alle, ihn und das Team bedingungslos beim Kampf um den Klassenerhalt zu unterstützen und diesem Ziel tatsächlich alles unterzuordnen“, wird Vizepräsident Dr. Jürgen Fox auf der vereinseigenen Webseite zitiert. Vorstand und Verwaltungsrat des Halleschen FC stimmten einstimmig für Ristic als neuen Übungsleiter.

Der Ex-OFC-Coach selbst ist hochmotiviert, das Ziel Klassenerhalt zu schaffen. „Ich kann es kaum erwarten loszulegen und will weder große Reden schwingen noch Analysen vornehmen oder Ankündigungen machen. Es gilt, die Mannschaft so schnell wie möglich kennenzulernen und die Ärmel hochzukrempeln“, sagte Ristic nach der Vertragsunterzeichnung. Für den Job als Trainer des Halleschen FC löste er sein Arbeitspapier bei Kickers Offenbach auf, wie sein neuer Verein mitteilte. Ristic unterschrieb bis 2024.

Kickers Offenbach: Ristic verpasste das Ziel Aufstieg

Sreto Ristic lief als Spieler unter anderem für den VfB Stuttgart, den SSV Ulm, Union Berlin, Grashoppers Zürich, Eintracht Braunschweig und den SV Sandhausen auf. Nach seiner aktiven Karriere arbeitete er zunächst als Co-Trainer bei Preußen Münster, den Stuttgarter Kickers und dem Chemnitzer FC, bevor er in Chemnitz Scout wurde. Im Januar 2021 klopfte dann Kickers Offenbach an und verpflichtete Ristic als Cheftrainer. Der Serbe schaffte das Ziel Aufstieg in die 3. Liga aber nicht und musste nach der Saison 2021/22 gehen.

Unterdessen soll der Verkauf von Anteilen an der Profi GmbH Kickers Offenbach rund 680.000 Euro einbringen. Zudem steht der Name des Kandidaten für die Wahl zum dritten Vizepräsidenten fest. (smr)