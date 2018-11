Quälerei ein Ende gesetzt

Offenbach - Wer ihn diese Saison auf dem Platz sah, der konnte spüren, wie sich Florian Treske quälte. Der 31-jährige Stürmer der Offenbacher Kickers wirkte bisweilen wie ein alter Mann. Leicht gebückt bewegte er sich zuletzt über das Spielfeld. Von Christian Düncher

Er komme auf diese Weise am besten zurecht, sagte Treske, der wiederholt mit Achillessehnenproblemen zu kämpfen hatte. Zuletzt kam ein erneuter Zehenbruch hinzu. Auch ein Kreuzbandriss steht in seiner Krankenakte. Nun hat der Mittelstürmer einen Schlussstrich gezogen und den noch bis Sommer 2019 laufenden Vertrag mit dem OFC zum Jahresende aufgelöst.

Die „anhaltenden gesundheitlichen Probleme“ Treskes seien der Grund für die einvernehmliche Entscheidung gewesen, betonte der Verein. Christopher Fiori, Geschäftsführer des Kickers, sagte: „Florian ist ein guter Typ. Er war aufgrund seines Alters und seiner Erfahrung ein Fixpunkt im Gefüge der Mannschaft. Ein Charakter, der immer eine klare Meinung hat.“

Treske war 2017 zum OFC gekommen. In 41 Spielen erzielte er 13 Tore. „Flo war ein wichtiger Spieler für uns, jedoch nur, wenn er gesund war“, betonte Sportdirektor Sead Mehic. Für die Entscheidung Treskes zeigte der Ex-Profi Verständnis. „Er ist klar im Kopf und weiß, dass er auf seinen Körper hören muss. Ihm war auch bewusst, dass er dem Team so nicht helfen konnte.“ Bereits vergangene Saison hatte Treske einige Spiele verpasst, in der aktuellen Saison brachte er es nur auf zehn Einsätze und ein Tor.

„Alle Probleme traten bei ihm auf der gleichen Seite auf“, sagte Mehic. „Er kam nicht mehr richtig auf die Beine.“ Und das ist wörtlich zu nehmen. „Die Schonhaltung wurde zuletzt immer extremer. Es war eine Quälerei für ihn.“ Treske selbst wirkte gefasst: „Ich blicke auf eine lange, schöne Zeit im Profifußball zurück. Eine Zeit, in der ich viele Rückschläge und Verletzungen erlebt habe, jedoch auch großartige Momente wie hier in Offenbach hatte“, wird er in einer Mitteilung des Vereins zitiert. „Nun ist es an der Zeit, die Karriere nach der Karriere zu beginnen und ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in der Heimat.“

In Baden-Württemberg will Treske nun als Spielertrainer und perspektivisch als Coach im Amateurbereich tätig werden. Für Mehic ist das kein Widerspruch: „Zweimal Training und ein Spiel am Wochenende – das geht.“ Ob der OFC, der in Jake Hirst und Varol Akgöz nur noch zwei echte Stürmer im Kader hat, Ersatz verpflichtet, ist noch offen. „Im Winter einen Spieler zu finden, der uns langfristig hilft, ist schwierig. Wir holen niemand für ein halbes Jahr“, stellte Fiori klar.