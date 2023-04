Kickers Offenbach gegen Hessen Kassel: „Duell mit Derbycharakter“

Von: Christian Düncher

Rechtzeitig wieder einsatzbereit: Christian Derflinger (vorne), der in der Hinrunde in Kassel das 1:0-Siegtor erzielt hatte, gab in Homburg sein Comeback nach Verletzungspause. Er wurde in der Nachspielzeit eingewechselt. © hübner

„Hessische Woche“ für Kickers Offenbach in der Fußball-Regionalliga Südwest: Erst ist der OFC gegen Hessen Kassel gefordert, am Samstag bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz.

Offenbach – Nach dem Auftakt mit dem 1:1 beim FC Homburg setzen die Offenbacher Kickers den „Monat der Wahrheit“ mit einer „Hessischen Woche“ fort. Als solche hat der Fußball-Regionalligist den Doppelpack mit dem Heimspiel heute Abend gegen den KSV Hessen Kassel (19 Uhr) und der Partie am Samstag (14 Uhr) bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz in den Sozialen Medien bezeichnet. Bis zum Saisonende folgen noch zwei weitere Duelle, die zu dieser Kategorie passen: das Hessenpokal-Halbfinale beim Ligarivalen FSV Frankfurt (25. April, 19 Uhr) und das Punktspiel beim Ex-Verein von OFC-Trainer Ersan Parlatan, TSV Steinbach Haiger (6. Mai, 14 Uhr).

Die bisherige Saisonbilanz der Kickers gegen die hessischen Rivalen kann sich sehen lassen: Der FSV Frankfurt wurde bereits zweimal besiegt (3:1, 1:0). Unter dem damaligen Interimstrainer Alfred Kaminski gab es einen 1:0-Erfolg in Kassel sowie ein 1:1 gegen Fulda. Parlatan verlor mit dem OFC unglücklich in Steinbach (2:3), siegte aber im Hessenpokal-Viertelfinale in Fulda (1:0). Einen Zusammenhang sieht der Kickers-Coach jedoch nicht. Jedes dieser hessischen Duelle müsse man einzeln betrachten, sagt Parlatan. „Welche Rivalitäten gibt es und welche Tradition? Einige Spiele haben eher die Merkmale, die ein Hessenderby ausmacht“, meint der 45-Jährige. Die Partie gegen Kassel zählt er dazu, auch wenn beide Städte mehr als 150 Kilometer (Luftlinie) voneinander entfernt sind. „Ich denke schon, dass dieses Duell Derbycharakter hat.“

Kickers Offenbach: Kassel als „harte Nuss“ trotz schlechter Ergebnisse

Aber auch unabhängig von dieser Konstellation bezeichnet er den Gegner als „harte Nuss“. Kassel steckt zwar im Kampf gegen den Abstieg, habe zuletzt aber „gute Spiele absolviert“, betont der OFC-Coach. Gegen Hoffenheim II (1:1) sowie Balingen (2:2) holten die Nordhessen jeweils einen Zähler, Homburg wurde sogar besiegt (2:0) und auch beim 1:2 gegen Aalen sei Kassel „besser“ gewesen, meint Parlatan, der den Gegner diese Saison schon live gesehen hat, für seine Analysen aber Videomaterial bevorzugt. „Es macht natürlich Spaß, sich ein Spiel im Stadion anzusehen. Wir nutzen generell beide Varianten beim Scouting: live und Video. Ich persönlich schaue mir die Gegner lieber am Rechner an. Das ist nachhaltiger und gründlicher. Wir haben beim Video die Totale als Perspektive und ich kann mir Sachen schnell noch mal anschauen“, erklärt der Fußball-Lehrer.

OFC: Parlatan warnt vor „sehr aggressiver Spielweise“ bei KSV

Kassel sei für seine „sehr aggressive Spielweise“ und gute Defensivarbeit bekannt, sagt Parlatan. In der Tat hat der KSV von den Teams aus der Abstiegszone die wenigsten Gegentreffer (39) kassiert. Der OFC muss also dagegenhalten und vorne Lösungen finden. In Homburg war beides zuletzt recht ordentlich gelungen, auch wenn es nur zum 1:1 gereicht hatte. „Das war ein gutes Spiel von uns. Wir hatten im letzten Drittel einige Chancen“, meint der OFC-Coach mit Blick auf die Strafraumszenen. Der Trend, der gegen Balingen (2:1) zu sehen war, setzte sich damit fort: Die Angriffsmaschine der Kickers scheint ins Rollen zu kommen, auch wenn die Zahlen das noch nicht widerspiegeln. „Ich bin mir sicher, dass es Stück für Stück besser werden wird“, bittet Parlatan um Geduld. „Es braucht Zeit, bis es in der Offensive läuft. Gewisse Automatismen müssen sich einspielen. Das sind Entwicklungsprozesse, da gibt es keine Schablonen“, sagt der Mann, der seit Mitte Oktober beim OFC an der Seitenlinie steht. „In Homburg war eine Entwicklung zu sehen. Wir wissen aber auch, wo wir ansetzen müssen, und können das gut einordnen. Ich weiß, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir müssen aber noch dominanter auftreten, uns noch mehr in der gegnerischen Hälfte festsetzen.“

Die nächste Chance, zu beweisen, dass sich die Mannschaft weiterentwickelt hat, bietet sich heute gegen Kassel. Der OFC ist das heimstärkste Team der Liga (zehn Siege, zwei Remis, eine Niederlage, 30:12 Tore), Kassel belegt hingegen lediglich den drittletzten Platz in der Auswärtstabelle (ein Sieg, zwei Remis, acht Niederlagen, 8:22 Tore). Da sind die Rollen klar verteilt, oder? Parlatan sieht das nicht unbedingt so, verweist zudem darauf, dass Kassel am Wochenende spielfrei war (die Partie in Fulda musste witterungsbedingt auf den 19. April verlegt werden) und daher über eine „gewisse Frische“ verfüge. Beim OFC war hingegen zuletzt in Jost Mairose, Maik Vetter sowie Dominik Wanner ein Trio im Einsatz, das nach zwischenzeitlichen (Verletzungs-)Pausen noch nicht bei 100 Prozent ist. Wanner wird wohl erneut als linker Schienenspieler auflaufen, da Ronny Marcos nach Muskelfaserriss gegen Kassel noch kein Thema sein wird, so Parlatan. Dafür ist Björn Jopek nach Gelb-Rot-Sperre wieder dabei. Für ihn wird wohl Mairose weichen müssen, der in Homburg nicht an die starke Leistung aus der Vorwoche anknüpfen konnte. (Christian Düncher)