Kickers Offenbach: Generalprobe wird zum echten Härtetest

Von: Christian Düncher

Teilen

„Er macht immer Betrieb“, sagt OFC-Trainer Christian Neidhart über Zugang Jan Urbich (links). Hier ist der 19-jährige Angreifer im Test gegen Schalke 04 II nur per Foul zu stoppen. Den Elfmeter vergab Christian Derflinger allerdings. © hübner

Für Christian Neidhart, den Trainer der Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach, ist der finale Test bei Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster am Freitag „eine ganze andere Aufgabe“ als der zuletzt gegen den FC Schalke 04 II (2:2). Die Partie wird Aufschlüsse über die Stammelf liefern.

Offenbach – Den anspruchsvollsten Test haben sich die Offenbacher Kickers fürs Ende der Saisonvorbereitung aufgehoben. „Das wird eine ganz andere Aufgabe“, sagt Christian Neidhart, der neue Trainer des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach, mit Blick auf das finale Testspiel am Freitagabend (18.30 Uhr) bei Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster. Bislang standen lediglich Duelle mit Hessenligisten, anderen Regionalligisten und die von Sponsor EVO verloste Partie bei Kreisoberligist TSV Dudenhofen an. Bilanz: vier Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage bei 29:7 Toren, wobei alleine 17 Treffer auf den lockeren und einseitigen Kick im Rodgauer Stadtteil entfielen.

Das liest sich dennoch ordentlich, zumal es bislang eine Vorbereitung mit vielen Hindernissen war. Teilweise standen aufgrund von Verletzungen bis zu sieben Spieler gleichzeitig nicht zur Verfügung. Damjan Balic, Zugang Leon Müller (beide Bänderriss im Fuß) und Rückkehrer Sascha Korb (Riss des vorderen Kreuzbandes) werden sogar länger fehlen. Neidhart sieht dennoch „eine gute Basis“ sowie eine „gute Dominanz“. In der Tat hatte der OFC viel Ballbesitz, das Spiel ist flüssiger und ideenreicher. Am Abschluss gilt es aber weiterhin zu arbeiten.

Die zwei Remis hatte es in Aschaffenburg (0:0) und gegen den FC Schalke 04 II (2:2) gegeben, zwei Mannschaften, die in der Vorbereitung einen Schritt weiter waren und inzwischen bereits in die Saison gestartet sind. In Münster treffen die Kickers nun auf einen Gegner, der genauso weit ist. Für beide stellt die Partie am Freitag die Generalprobe dar. Die Preußen absolvieren am 5. August ihr erstes Ligaspiel gegen Borussia Dortmund II, am Tag zuvor eröffnet der OFC um 20 Uhr mit dem Heimspiel gegen Aufsteiger Stuttgarter Kickers die Saison 2023/24 in der Regionalliga Südwest. Der Vorverkauf für die Begegnung hat gestern begonnen. Man hofft auf 10 000 Zuschauer, was angesichts von 2 500 abgesetzten Saisontickets (ohne VIP- und Sponsorenkarten) trotz Ferienzeit nicht utopisch zu sein scheint.

Der Rundenbeginn wirft also seine Schatten voraus. Es wird langsam ernst für die Kickers. Das unterstreicht auch eine Personalie. Rafael Garcia, der weiterhin abgegeben werden soll, aber in den bisherigen Tests eingesetzt wurde, wenn auch teils auf ungewohnter Position, wird trotz Lob des Trainers („Er verhält sich vorbildlich, gibt immer Vollgas“) kein Kandidat für die Partie in Münster sein. Es sollen also nur die spielen, mit denen die Kickers auch fürs den Ligaauftakt planen.

Im Tor ist Zugang Johannes Brinkies die unangefochtene Nummer eins. Davor sind in der Viererkette aktuell mindestens drei Plätze vergeben. Rechts ist Vincent Moreno nach Korbs Ausfall nahezu konkurrenzlos. Auf der Gegenseite wird Zugang Kristjan Arh Cesen starten. Ronny Marcos soll nach Bänderverletzung im Fuß zwar diese Woche wieder trainieren, ein Einsatz käme jedoch zu früh. Im Abwehrzentrum ist Maximilian Rossmann gesetzt, er war bislang auch in sämtlichen Tests Kapitän. Kandidaten für den zweiten Platz im Abwehrzentrum sind Zugang Noel Knothe und Jayson Breitenbach, der von Neidhart als Reaktion auf Müllers Ausfall auf die „Sechs“ vorgezogen worden war, um dort für die nötige „Zweikampfhärte“ zu sorgen. Grundsätzlich gibt es hier aber die größte Auswahl.

Auf den offensiven Außenbahnen haben Keanu Staude (links) und Maik Feigenspan (rechts) die Nase knapp vor Dominik Wanner und Irwin Pfeiffer. Auf der Zehner-Position wird im Spiel bei seinem Ex-Klub „Dima“ Nazarov die Fäden ziehen, Christian Derflinger sammelte während der Vorbereitung aber reichlich Pluspunkte und steht als Alternative parat. Als einzige Spitze ist Marcos Alvarez gesetzt. Wenn er ausgewechselt wurde, kam zumeist der junge Jan Urbich. „Er macht immer Betrieb“, lobt Neidhart den 19-Jährigen. Gegen Schalke II hatte Urbich einen Elfmeter herausgeholt und weitere gute Szenen gehabt. Wie Neidhart aber bereits sagte: In Münster wartet eine andere, schwierigere Aufgabe. Ein echter Härtetest.

Von Christian Düncher