Kickers gewinnen Derby in Dreieich

Jubel nach dem 1:0-Siegtreffer von Hirst in der 62. Minute.

Dreieich - Kickers Offenbach siegt verdient im Derby beim SC Hessen Dreieich. Stürmer Jake Hirst trifft im dritten Spiel zum dritten Mal. Von Damian Robota

Kickers Offenbach gewinnt am 6. Spieltag der Regionalliga Südwest beim SC Hessen Dreieich mit 1:0. Der gefeierte Mann: Jake Hirst.



Der Hahn Air Sportpark war erstmals in der Regionalliga Südwest ausverkauft (2530 Zuschauer). Der SC Hessen traf in der inoffiziellen Kreismeisterschaft auf Kickers Offenbach. OFC-Trainer Daniel Steuernagel schickte die gleiche Elf wie beim 5:2 gegen 1899 Hoffenheim II ins Rennen. Die Gastgeber konnten wieder auf Stammtorwart Pierre Kleinheider zurückgreifen.

Der OFC war von Beginn an spielbestimmend, der SC Hessen lauerte auf Umschaltmöglichkeiten. Nach 15 Minuten hatte Hirst die erste Chance für die Kickers, sein Ball ging jedoch deutlich am Gehäuse vorbei. Beide Mannschaften waren gut in der Partie. Es blieb jedoch beim 0:0 bis zur Halbzeitpause.

Die Teams kamen unverändert aus der Kabine. Dreieich lauerte weiter auf Konter. Nach gut einer Stunde brachte Steuernagel Hodja für Treske in die Partie. Dann klingelte es: In der 62. Minute das 1:0 für den OFC. Hirst nagelte den Ball aus ganz spitzem Winkel in den rechten oberen Knick. Wenige Minuten später hatten die Gastgeber die Chance auf den Ausgleich, aber Albrecht bremste Weiss und spitzelte die Kugel zu Endres.

Kurz vor Schluss hatte der OFC die Riesenchance zum 2:0. Hirst bekam den Ball und lief frei auf das Tor zu. Er spielte zu Hodja ab, der aber geblockt wurde. Die Kickers verteidigten im Anschluss die Führung und siegten verdient im Kreisderby.

Hessen Dreieich: Kleinheider - Seegert, Streker, Gavric, Mateus Landu - Hesse, Henrich, Alikhil (83. Talijan), Klein (69. Amiri) - Weiss, Lagator (55. Amiri)

OFC: Endres - Marx, Albrecht, Kirchhoff, Scheffler (83. Schulte) - Vetter, Garic (70. Ikpide), Sawada, Firat - Treske (60. Hodja), Hirst

Tor: Hirst (62.)

