Kickers Offenbach: Guter Test mit vielen Nickligkeiten

+ © hübner Stand im Testspiel gegen den FC Schalke 04 II oft im Mittelpunkt: OFC-Stürmer Marcos Alvarez wurde oft gefoult, revanchierte sich aber auf seine Weise. Mit einem sehenswerten Freistoßtor in den Winkel traf er zum 2:2-Endstand. © hübner

Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach trennt sich in seinem vorletzten Vorbereitungsspiel vom FC Schalke 04 II unentschieden - 2:2. Aufgrund der vielen Ausfälle testet der OFC in der Innenverteidigung Noel Knothe (zuletzt FSV Frankfurt).

Offenbach – Vier Tore, zwei Lattenknaller, ein vergebener Elfmeter und reichlich Reibereien: Das Kräftemessen zwischen den Regionalligisten Kickers Offenbach (Südwest) und FC Schalke 04 II (West) ging teilweise über das hinaus, was man als Freundschaftsspiel bezeichnen würde. Zwischenzeitlich gab's sogar einen verbalen Schlagabtausch zwischen Offenbachs Sport-Geschäftsführer Christian Hock und Schalkes Torwartcoach Christian Wetklo, die einst zusammen für den FSV Mainz 05 gespielt hatten. Nach der intensiven Vorbereitungspartie war das aber schnell vergessen.

„Es wurde mit Haken und Ösen gearbeitet, aber das gehört dazu. Trotz der paar Nickligkeiten war es ein guter Test“, resümierte Kickers-Trainer Christian Neidhart nach dem vorletzten Vorbereitungsspiel. Für die Schalker, die kommenden Samstag daheim gegen Bocholt in die neue Runde starten, war es sogar der letzte Test. Der OFC hat hingegen noch zwei Wochen Zeit bis zum Saisonauftaktspiel gegen die Stuttgarter Kickers (4. August, 20 Uhr). „Diese werden wir gut nutzen“, versprach Neidhart. Das Duell mit Schalkes Reserve werde sein Team „einen Schritt nach vorne bringen“. Es gibt aber noch reichlich Luft nach oben. Mit Blick auf die Generalprobe kommenden Freitag bei Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster sagte der Kickers-Coach: „Dort wartet eine andere Aufgabe auf uns.“

Bereits gegen den FC Schalke 04 II war der OFC richtig gefordert. „Das war eine starke Mannschaft mit vielen jungen und fußballerisch guten Leuten“, lobte Neidhart den Gegner. Die Anfangsphase gehörte allerdings den Kickers. „In den ersten 25 Minuten haben wir viel richtig gemacht, hätten aber 2:0 oder 3:0 führen müssen. Da haben wir einige Konter nicht gut ausgespielt“, haderte der Kickers-Coach. So lag der Ball nur einmal hinter der Linie. Mike Feigenspan hatte nach einem vom Torwart zu kurz abgewehrten Ball zum 1:0 abgestaubt (17.). Schalke schaffte aber noch vor der Pause per Doppelschlag die Wende. Erst störte Offenbachs Offensivmann Keanu Staude den Flankengeber nicht energisch genug, dann setzte sich der 128-fache Bundesligaspieler Pierre-Michel Lasogga am langen Pfosten im Luftkampf energisch gegen Noel Knothe durch. Der Innenverteidiger (zuletzt FSV Frankfurt) trainierte am Freitag beim OFC mit und kam heute 90 Minuten zum Einsatz. Über eine Verpflichtung soll kurzfristig entschieden werden. Bei den Kickers besteht nach den längerfristigen Ausfällen von Sascha Korb (Kreuzbandriss) sowie Leon Müller (Bänderverletzung im Fuß) Handlungsbedarf. Gegen Schalke II wurde daher Jayson Breitenbach ins defensive Mittelfeld vorgezogen. Knothe verteidigte zentral zunächst an der Seite von Maximilian Rossmann. Beide konnten aber nicht verhindern, dass die Gäste nur zwei Minuten nach dem 1:1 in Führung gingen. Der OFC ließ sich durch einen Freistoßtrick überrumpeln und wieder traf Lasogga – 1:2 (36.). Kurz drauf verhinderte Torhüter Johannes Brinkies sogar einen weiteren Gegentreffer. Kurz zuvor war Marcos Alvarez im Schalker Strafraum zu Boden gegangen, es hatte jedoch keinen Elfmeter gegeben. Alvarez war mehrfach das Ziel Schalker Attacken, sah nach einem Foul im Mittelfeld aber selbst Gelb.

Der zweite Durchgang begann mit stürmischen Kickers. Staude zwang den Gäste-Keeper zu einer Glanzparade (47.). Wenig später streckte sich dieser jedoch vergeblich. Alvarez hatte per Freistoß direkt in den Winkel getroffen (51.). Danach ging es munter hin und her. Schalke traf zweimal die Latte. Die Kickers hatten ihrerseits gute Möglichkeiten, die beste vergab Christian Derflinger, der per Elfmeter (Jan Urbich war gefoult worden) am starken Knappen-Keeper Justin Treichel scheiterte (74.).

„Obwohl wir in der zweiten Hälfte viel gewechselt haben, haben wir das Tempo hoch gehalten. Das hat mir gefallen“, sagte Neidhart. „Leider haben wir aber in der Endphase einige Überzahlsituationen nicht gut ausgespielt, das ärgert mich.“ Urbich, Irwin Pfeiffer sowie Dominik Wanner agierten im Abschluss etwas zu zögerlich. So blieb es beim letztlich gerechten 2:2.

