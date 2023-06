Kickers Offenbach: Hermes zum FSV Frankfurt

Von: Christian Düncher

Lucas Hermes (rechts, im Spiel gegen den SSV Ulm 1846) hat schnell einen neuen Verein gefunden. Der Stürmer, dessen Vertrag bei Kickers Offenbach nicht verlängert wurde, wechselt zum Ligarivalen FSV Frankfurt. © hübner

In der Winterpause galt Lucas Hermes bei Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach noch als Kandidat für eine Vertragsverlängerung. Doch in der zweiten Hälfe der Saison kam von ihm zu wenig. Der Angreifer erhielt kein Angebot vom OFC - und wird künftig für den benachbarten Ligarivalen FSV Frankfurt spielen.

Offenbach – Von den neun Spielern, die den Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach bisher verlassen haben, hat nun der vierte einen neuen Verein gefunden: Nach Torhüter David Richter (TSV 1860 München), Semir Saric (Wuppertaler SV) und Jost Mairose (TSV Schott Mainz) ist auch Lucas Hermes schnell wieder untergekommen. Und zwar ganz in der Nähe. Der benachbarte Ligarivale FSV Frankfurt gab die Verpflichtung des 23 Jahre alten Offensivspielers bekannt.

„Ich freue mich sehr, ab sofort Teil des FSV Frankfurt zu sein und bin sehr dankbar, das Vertrauen und die Chance bekommen zu haben. Mit voller Vorfreude schaue ich auf die neue Saison und möchte der Mannschaft mit meinen Qualitäten helfen, wieder eine gute Saison zu spielen“, wird der 1,82 Meter große Angreifer in einer Mitteilung des FSV zitiert. Cheftrainer Tim Görner sagt: „Lucas hat enorme Torabschlussqualitäten und ist im Offensivbereich vielseitig einsetzbar.“

Beim OFC hatte er diese Torabschlussqualitäten vermissen lassen. Vergangene Saison traf er in 32 Spielen nur zweimal, in der Runde davor in 31 Spielen fünfmal. Ebenfalls fünf Treffer gelangen ihm für den FSV Mainz 05 II jeweils in den Spielzeiten 2019/20 und 2020/21. In der Jugend hatte er für den SC Freiburg sowie den 1. FC Saarbrücken gespielt.

„Mit Lucas Hermes gewinnen wir einen Spieler, der trotz seines Alters über enorm viel Erfahrung und Potenzial verfügt“, sagt Thomas Brendel, der Sportliche Leiter FSV Frankfurt. „Ich bin mir sicher, dass Lucas nach der abgelaufenen Saison wieder zur alten Stärke zurückfinden und seine Torjägerqualitäten bei uns unter Beweis stellen wird.“

