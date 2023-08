Wille ist da – und Luft nach oben

Von: Jörg Moll

Feiner Techniker, fixer Ballverteiler: Almin Mesanovic (links) kämpfte sich auf der Doppel-Sechs an der Seite von Jayson Breitenbach in die Partie. © Hübner

Nach dem ersten Saisonsieg in der Fußball-Regionalliga Südwest stellt sich die Frage: Sind die Offenbacher Kickers jetzt in der Spur?

Offenbach – Christian Neidhart hatte es vorhergesagt. „Der erste Dreier ist immer der schwerste“, hatte der Trainer des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach schon vor dem Saisonstart vermutet. Nun, nachdem er spektakulär und hochdramatisch eingefahren wurde, nennen wir sechs Gründe, die Hoffnung auf weitere Erfolgserlebnisse machen:

1) Der Glaube ist zurück:

Kapitän Maximilian Rossmanns Emotionsausbruch vor der Stehtribüne nach seinem Tor in letzter Sekunde beim 3:2 (1:0) gegen Eintracht Frankfurt II ist schon jetzt eine der Szenen der Saison. Der 28-Jährige demonstrierte jene Entschlossenheit, jenen Willen, gegen Widerstände anzukämpfen. Er belohnte sich mit seinem ersten Pflichtspieltor für den OFC.

2) Die Basics sind da:

Laufen, Kämpfen, nie Aufgeben: Attribute, für die Kickers Offenbach von seinen Anhängern verehrt wird. Gegen Frankfurt waren alle diese Eigenschaften – bei allen zwischenzeitlichen Defiziten – erkennbar. „Diese Intensität brauchen wir in jedem Spiel“, fordert Sportgeschäftsführer Christian Hock. Auch am Samstag (14 Uhr) bei Spitzenreiter TSG Hoffenheim II (7 Punkte).

3) Passende Puzzleteile:

Trainer Christian Neidhart hatte nach dem ernüchternden Auftritt in Aalen (1:2) die richtigen Schlüsse gezogen. In Noel Knothe und Kristjan Arh Cesen hatte er zwei Zugänge in die Abwehrreihe beordert. Dazu in Almin Mesanovic und Dimitrij Nazarov zwei neue Mittelfeldspieler aufgestellt. Nachvollziehbare Entscheidungen, die allesamt Wirkung entfalteten. Knothe gefiel als robuster Zweikämpfer, den auch eine Platzwunde nicht aufhielt. Arh Cesen mit vielen tiefen Läufen und seiner Kopfballstärke, die er auch offensiv einbrachte. Dass sie wie das gesamte Team Luft nach oben haben, ist auch ihnen klar.

Knothes Mitwirken ermöglicht zudem, dass Jayson Breitenbach sich besser mit seiner neuen Rolle als Sechser anfreunden kann. Der gelernte Verteidiger bringt nach dem Ausfall von Leon Müller mit seiner Zweikampf- und Tempohärte ein wichtiges Element auf dieser Position ein. An seiner Seite kämpfte sich auch Almin Mesanovic (19) in die Partie. Der feine Techniker spulte ebenfalls ein großes Laufpensum ab, gefiel als stets anspielbarer und fixer Ballverteiler. Davon profitierte auch die Offensivabteilung – solange die Kräfte hielten. Einem Keanu Staude, der 2018 sein letztes Spiel über 90 Minuten absolvierte, oder einem Dimitrij Nazarov dürfte in dieser Hinsicht jeder weitere Einsatz guttun.

4) Erkennbare Spielidee:

In den guten ersten 50, 55 Minuten zeigte der OFC erstmals, was er offensiv spielen will. Mit vertikalen Verlagerungen rissen Mike Feigenspan und Staude viele Lücken, in die Nazarov geschickt vorstieß. Der 33-Jährige war Initiator feiner Angriffe. Das Manko: Der OFC nutzte seine Chancen viel zu wenig. „Wir müssen lernen, so ein Spiel früher zuzumachen“, fordert Neidhart.

5) Nüchterne Analyse:

Gebetsmühlenartig fordert Neidhart Geduld und Ruhe ein – beim Umfeld und auch bei seinen Spielern, die gegen Frankfurt in kritischen Phasen zunächst in alte Muster verfallen waren. Doch Typen wie der unermüdliche Moreno Giesel, Kapitän Rossmann, aber auch der eingewechselte Christian Derflinger stemmten sich gegen den drohenden nächsten Rückschlag.

6) Mehr Alternativen:

Gegen Frankfurt kam mangels Optionen Ronny Marcos links vorne in die Partie. In Hoffenheim dürfte Irwin Pfeiffer zurückkehren. Dominik Wanner plagt sich noch immer mit Magen-Darm-Problemen. Erfreulich: Maik Vetter saß gegen Frankfurt auf der Bank. „So einen Mentalitätsspieler dabei zu haben, hilft“, sagt Neidhart.

