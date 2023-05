Live-Ticker: So schlägt sich der OFC beim FSV Mainz 05 II

Von: Sascha Mehr

Kickers Offenbach ist zu Gast in Mainz. © IMAGO/Peter Hartenfelser

Kickers Offenbach trifft am 32. Spieltag der Regionalliga Südwest auf den FSV Mainz 05 II. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

32. Spieltag FSV Mainz 05 II - Kickers Offenbach -:- (-:-) Tore Karten

Offenbach - In der Regionalliga Südwest steht der 32. Spieltag an und Kickers Offenbach muss auswärts ran. Am Samstag (13. Mai) gehts ab 15 Uhr im Bruchwegstadion gegen den FSV Mainz 05 II.

OFC ist zu Gast in Mainz

Für Kickers Offenbach ist die Saison schon seit ein paar Wochen gelaufen und es gilt sich zu sammeln, um in der kommenden Spielzeit einen neuen Angriff auf den Aufstieg in die 3. Liga zu nehmen. Die Verantwortlichen des OFC werden in der Sommerpause einiges zu tun haben, um eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen, die vorne mitspielen kann.

Der OFC musste zuletzt eine 0:2-Heimniederlage gegen den TSV Steinbach Haiger hinnehmen. Mit 49 Punkten ist der von Alfred Kaminski trainierten OFC vor der Partie im Bruchwegstadion Tabellenachter. Die U23 des 1. FSV Mainz 05 verlor am vergangenen Spieltag mit 0:1 beim KSV Hessen Kassel und belegt mit 42 Zählern den zehnten Tabellenplatz.

In der Hinrunde trennten sich die beiden Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden. Dominik Wanner erzielte dabei im November letzten Jahres vor 5.691 Zuschauern auf dem Bieberer Berg den Ausgleichstreffer für den OFC.

OFC will Sieg in Mainz

OFC-Spieler Maik Vetter hofft auf einen Sieg bei den Rheinhessen: „Wir nehmen uns vor die Rückschläge in den Spielen als Team zu überwinden und ganz anders zu reagieren. Wir müssen als Einheit, als Gemeinschaft komplett anders auftreten auf dem Platz und das hoffentlich schon in Mainz.“ Alfred Kaminski, Cheftrainer von Kickers Offenbach, fordert eine starke Leistung seiner Mannschaft im Auswärtsspiel beim FSB Mainz 05 II: „ Wir hatten eine gute Trainingswoche, sind gut vorbereitet und wollen Visitenkarten sehen.“

Das Spiel beim FSV Mainz 05 ist das drittletzte der laufenden Regionalliga-Saison. Nach der Mainz-Partie geht es für den OFC noch gegen den Bahlinger SC und am letzten Spieltag auswärts bei Eintracht Trier. (smr)