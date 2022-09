Live-Ticker: So schlägt sich der OFC bei der TSG Balingen

Von: Sascha Mehr

Kickers Offenbach ist zu Gast bei der TSG © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Am 7. Spieltag der Regionalliga Südwest ist Kickers Offenbach zu Gast in Balingen. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

7. Spieltag TSG Balingen - Kickers Offenbach -:- (-:-) Tore Karten

Offenbach - In der Regionalliga Südwest steht der 7. Spieltag an und Kickers Offenbach muss zur TSG Balingen reisen. Im vierten Auswärtsspiel der Saison soll endlich der erste Sieg in der Fremde eingefahren werden. Anstoß der Partie in der Bizerba-Arena ist am Dienstag (13. September) um 19 Uhr.

Kickers Offenbach zu Gast bei der TSG Balingen

Kickers Offenbach hat am letzten Spieltag einen Heimsieg gegen den VfR Aalen gefeiert. Durch das 3:1 verbesserte sich die Mannschaft von Trainer Alexander Schmidt auf Platz fünf der Tabelle in der Regionalliga Südwest. Weiterhin Spitzenreiter ist der SSV Ulm, der sechs Punkte vor dem OFC liegt und bislang ohne Niederlage blieb. Um näher an die Ulmer heranzukommen, benötigt Kickers Offenbach auch Siege in der Fremde. Bislang gab es in drei Spielen lediglich einen Zähler, was für das Ziel Aufstieg zu wenig ist.

Die TSG Balingen, der kommende Gegner von Kickers Offenbach, war ebenfalls erfolgreich am vergangenen Spieltag. Die von Martin Braun betreute Elf gewann mit 2:1 beim KSV Hessen Kassel und ist mit zehn Zählern aktuell Tabellenachter. Das letzte Auswärtsspiel des OFC in Balingen dürfte Spielern und Fans gut in Erinnerung geblieben sein, denn in der Saison 2021/22 siegte Kickers Offenbach mit 6:1 in der Bizerba-Arena und ließ den Gastgebern nicht den Hauch einer Chance.

Kickers Offenbach will den ersten Auswärtssieg der Saison

OFC-Profi Dominik Wanner, will den ersten Auswärtssieg der Saison: „Wir wollen jedes Spiel gewinnen, das ist von Anfang an klar. Umso mehr Spiele wir gewinnen, desto besser fühlt man sich. Ich werde wieder alles für einen Sieg tun!“ Alexander Schmidt, Trainer von Kickers Offenbach, erwartet von seinen Spielern höchste Konzentration beim Gastspiel in Balingen: „Die Jungs sind sehr fit, habe ich den Eindruck. Wir sind gerade im Flow, wir sind heiß auf die nächsten Punkte. Wir müssen jetzt über 90 Minuten plus Nachspielzeit die Konzentration wieder oben halten und freuen uns auf das Spiel.“ (smr)