Live-Ticker: So schlägt sich der OFC beim FC 08 Homburg

Von: Sascha Mehr

Teilen

Kickers Offenbach ist zu Gast beim FC 08 Homburg. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Ulrich Scherbaum

Kickers Offenbach ist am 25. Spieltag der Regionalliga Südwest zu Gast beim FC 08 Homburg. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

25. Spieltag FC 08 Homburg - Kickers Offenbach -:- (-:-) Tore Karten

<<< Live-Ticker aktualisieren >>>

Offenbach - In der Regionalliga Südwest steht der 25. Spieltag an und Kickers Offenbach ist auswärts beim FC 08 Homburg gefordert. Anpfiff der Partie im Homburger Waldstadion ist am Samstag (1. April) um 14 Uhr.

OFC zu Gast beim FC 08 Homburg

Am vergangenen Spieltag konnte der OFC Boden gutmachen auf den Spitzenreiter. Grund war der eigene 2:1-Heimsieg gegen die TSG Balingen und der gleichzeitige Patzer des SSV Ulm, der sich im eigenen Stadion dem FSV Frankfurt mit 1:4 geschlagen geben musste. Kickers Offenbach hat nun 46 Punkte auf der Habenseite und steht auf Platz drei der Tabelle, sechs Punkte hinter Spitzenreiter Ulm.

Der FC 08 Homburg, kommender Gegner von Kickers Offenbach, musste am vergangenen Spieltag eine 0:2-Auswärtspleite beim KSV Hessen Kassel einstecken. Am Ende hieß es 2:0 für die Nordhessen. Durch die Pleite rutschte Homburg in der Tabelle etwas ab und musste den OFC vorbeiziehen lassen. Die Saarländer belegen mit 44 Punkten Position vier in der Regionalliga Südwest.

In der Hinrunde kassierte Kickers Offenbach mit dem 1:2 gegen den FC 08 Homburg die bislang einzige Heimniederlage der laufenden Saison. Jayson Breitenbach traf dabei im vergangenen September vor 5.499 Zuschauern im Stadion am Bieberer Berg für den OFC.

OFC will den nächsten Sieg

OFC-Spieler Mike Feigenspan will nach dem Sieg über Balingen die nächsten drei Punkte: „Es geht darum die gleiche Mentalität wie gegen Balingen auf den Platz zu bringen, um dann auch etwas Zählbares mitzunehmen. Ich denke wir machen es dem Trainer nicht leicht zu entscheiden, wer am Samstag in der Startelf steht, und genau so muss das sein.“

Ersan Parlatan, Cheftrainer des OFC, zeigt Respekt vor dem kommenden Gegner: „Wir haben mit Homburg eine sehr starke Mannschaft vor der Brust, die eine Reaktion zeigen will in ihrem Heimspiel. Für uns gilt es die positiven Dinge aus dem Balingen Spiel mitzunehmen und auch in Homburg zu zeigen. Im Endeffekt wird es auch ein Spiel sein, in dem vieles über Mentalität und Bereitschaft gehen wird.“ (smr)