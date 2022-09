Live-Ticker: So schlägt sich der OFC beim KSV Hessen Kassel

Von: Sascha Mehr

Kickers Offenbach ist zu Gast beim KSV Hessen Kassel. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Kickers Offenbach ist am 9. Spieltag der Regionalliga Südwest zu Gast beim KSV Hessen Kassel. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

9. Spieltag KSV Hessen Kassel - Kickers Offenbach -:- (-:-) Tore Karten

Offenbach - Kickers Offenbach hat turbulente Tage hinter sich. Nach der Heimniederlage gegen den FC Homburg wurde Trainer Alexander Schmidt freigestellt. Interimsweise übernimmt Alfred Kaminski die Betreuung der Mannschaft, bis ein Nachfolger gefunden ist. Erstes Spiel unter dem Interimstrainer ist das Duell beim KSV Hessen Kassel. Anpfiff der Begegnung ist am Samstag (24. September) um 14 Uhr im Kasseler Auestadion.

OFC zu Gast beim KSV Hessen Kassel

Nach der späten 1:2-Niederlage gegen den FC Homburg ist Kickers Offenbach in der Regionalliga Südwest auf den 9. Tabellenplatz abgerutscht. Mit elf Punkten auf dem Konto beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter SSV Ulm bereits elf Zähler. Vom Aufstieg redet beim OFC vorerst niemand mehr.

Der bislang noch sieglose KSV Hessen Kassel unterlag am letzten Spieltag der Regionalliga Südwest vor heimischem Publikum 0:3 gegen den Aufsteiger SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Mit zwei Punkten sind die Nordhessen derzeit Tabellenletzter und stehen vor der Partie gegen Kickers Offenbach unter Druck. In der Vorsaison trennten sich die beiden Mannschaften im Auestadion mit einem torlosen Unentschieden.

OFC will Sieg im Hessen-Duell in Kassel holen

OFC-Geschäftsführer Matthias Georg glaubt mit dem Trainerwechsel die richtige Entscheidung getroffen zu haben: „Es ist entscheidend, dass man die Entscheidung für einen Trainerwechsel als Einheit trifft und davon überzeugt ist, dass man mit dieser Entscheidung eine Wende zum Besseren herbeiführen kann und genau das ist unser Ziel gewesen. Wie so oft im Fußball geht es jetzt weiter und das schon am Samstag und darauf liegt jetzt der volle Fokus.“

Alfred Kaminski, Interimstrainer des OFC, richtet den Fokus voll auf das Spiel in Kassel und will mit einem Sieg im Gepäck zurück nach Offenbach kommen: „Wir wollen Kassel schlagen, das ist das, worauf der Fokus bei uns allen gerichtet sein muss und das, was entscheidend ist und nichts anderes im Moment. Wichtig ist es dabei, wieder mehr Stabilität in die Verteidigung zu bringen.“ (smr)