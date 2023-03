Live-Ticker: So schlägt sich der OFC beim VfR Aalen

Von: Sascha Mehr

Kickers Offenbach ist zu Gast beim VfR Aalen. © IMAGO/Peter Hartenfelser

Am 23. Spieltag der Regionalliga Südwest ist Kickers Offenbach zu Gast beim VfR Aalen. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

23. Spieltag VfR Aalen - Kickers Offenbach

Offenbach - In der Regionalliga Südwest geht es weiter mit dem 23. Spieltag und Kickers Offenbach ist auswärts beim VfR Aalen gefordert. Anpfiff der Partie in der Ostalb Arena ist am Samstag (18. März) um 14 Uhr.

Kickers Offenbach ist weiter im Rennen um die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest und den damit verbundenen Aufstieg in die 3. Liga. Durch den 2:1-Sieg am vergangenen Spieltag gegen SGV Freiberg und den 1:0-Erfolg von Spitzenreiter SSV Ulm, beträgt der Rückstand des OFC weiter sechs Punkte. Ausrutscher darf sich Kickers Offenbach nicht mehr leisten, sondern muss auf selbige bei den Ulmern hoffen, um näher heranzukommen an den Tabellenführer.

Für den kommenden Gegner VfR Aalen ist es eine schwierige Saison. Nach der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens im Oktober 2022 und dem damit verbunden Abzug von neun Punkten ist der Verein aktuell mit 15 Zählern Tabellensechzehnter. Zuletzt unterlagen die Gastgeber vor heimischem Publikum dem FC 08 Homburg mit 1:3. Aalen wird voraussichtlich bis zum Ende um den Klassenerhalt in der Regionalliga Südwest kämpfen müssen. In der Hinrunde setzte sich der OFC mit 3:1 gegen den VfR Aalen durch. Zweimal Lemmer sowie Saric erzielten im September letzten Jahres vor 5.244 Zuschauern im Stadion am Bieberer Berg die Tore der Kickers.

Kickers Offenbach will die nächsten drei Punkte

OFC-Spieler Sebastian Zieleniecki will die nächsten drei Punkte: „Die letzten drei Spiele waren zwar nicht perfekt, aber wir haben jeweils gewonnen. Wir haben noch 12 Spiele vor uns, jedes davon müssen wir als Finalspiel sehen. Jetzt gucken wir aber erstmal Richtung Aalen, wo es nie einfach ist zu spielen, und wollen dieses Spiel kontrollieren und dominieren.“

Ersan Parlatan, Cheftrainer von Kickers Offenbach, will seine Mannschaft weiter hungrig sehen: „Die Spiele sind immer schwer. Wir haben die letzten Spiele gewonnen und das spricht für die Qualität und auch die Mentalität dieser Mannschaft. Wir müssen weiter dranbleiben, kein Spiel in dieser Liga ist ein Selbstläufer. Wir sind damit gut gefahren, jedes Spiel ernst zu nehmen und uns immer auf das kommende Spiel zu konzentrieren und genau das werden wir beibehalten.“ (smr)