Live-Ticker: So schlägt sich der OFC gegen den SGV Freiberg

Von: Jörg Moll, Sascha Mehr

Kickers Offenbach trifft auf den SGV Freiberg. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Kickers Offenbach trifft am 22. Spieltag der Regionalliga Südwest auf den SGV Freiberg. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

Offenbach - In der Regionalliga Südwest geht es weiter mit dem 22. Spieltag und Kickers Offenbach hat im Stadion am Bieberer Berg den SGV Freiberg zu Gast. Gegen den Aufsteiger soll der nächste Sieg her, um den Rückstand auf Spitzenreiter SSC Ulm weiter zu verkürzen. Anpfiff der Begegnung ist am Freitag (10. März) um 19 Uhr.

OFC trifft auf den SGV Freiberg

Durch den Last-Minute-Sieg in der vergangenen Woche im Derby beim FSV Frankfurt und dem torlosen Remis der Ulmer in Worms, beträgt der Rückstand von Kickers Offenbach auf Tabellenplatz eins nur noch sechs Punkte. Am 22. Spieltag kann der OFC vorlegen, denn der SSV Ulm muss erst einen Tag später gegen die TSG Hoffenheim II ran.

In der Tabelle der Regionalliga Südwest steht der OFC mit 40 Zählern auf dem dritten Rang. Der SGV Freiberg feierte zuletzt vor heimischem Publikum ein 1:0 gegen den KSV Hessen Kassel. Mit 21 Zählern auf der Habenseite kommt der Aufsteiger als Tabellendreizehnter nach Offenbach. In der Hinrunde gab es ein 2:2-Unentschieden in Freiberg. Torschützen für Kickers Offenbach waren Derflinger und Lemmer.

OFC-Spieler Maximilian Rossmann freut sich auf Heimspiel

OFC-Spieler Maximilian Rossmann ist heiß auf die Partie gegen Freiberg: „Wir freuen uns sehr auf das erste Heimspiel nach langer Zeit. Wir sollten uns weiter auf uns fokussieren und gar nicht nach rechts und links schauen und so den Glauben aufrecht erhalten. Für uns gilt es als Kollektiv aufzutreten und mit den Fans im Rücken unseren Plan durchzuziehen. Wir müssen die Gier haben und alles in die Waagschale werfen, dann rechne ich mit guten Chancen die drei Punkte hier zu behalten.“

Ersan Parlatan, Cheftrainer von Kickers Offenbach, hat Respekt vor dem kommenden Gegner: „Wir haben mit Freiberg einen guten Gegner vor der Brust, mit vielen guten individuellen Spielern in ihren Reihen. Es wird mit Sicherheit eine schwere Aufgabe, die morgen auf uns wartet. Die werden wir annehmen. Wir haben lange genug auf unser erstes Heimspiel gewartet, freuen uns auf viele Fans, die uns auch für diese Aufgabe den Rücken stärken werden.“ (smr)