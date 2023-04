Live-Ticker: So schlägt sich der OFC gegen den VfB Stuttgart II

Von: Sascha Mehr

Kickers Offenbach trifft auf den VfB Stuttgart II. © IMAGO/Fabian Kleer

Am 29. Spieltag der Regionalliga Südwest empfängt Kickers Offenbach den VfB Stuttgart II. Wir berichten im Live.Ticker von der Partie.

Offenbach - In der Regionalliga Südwest steht der 29. Spieltag an und für Kickers Offenbach steht ein Heimspiel gegen den VfB Stuttgart II auf dem Programm. Anpfiff der Partie im Stadion am Bieberer Berg ist am Freitag (21. April) um 19 Uhr.

OFC empfängt den VfB Stuttgart II

Bei Kickers Offenbach läuft es alles andere als rund. Nach dem 1:1-Unentschieden beim FC-Astoria Walldorf am vergangenen Spieltag, musste Cheftrainer Ersan Parlatan gehen. Interimsweise hat Alfred Kaminski das Steuer übernommen und soll den OFC wieder in die Erfolgsspur bringen. Um noch ein Wörtchen um die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg mitreden zu können, braucht es aber ein mittelgroßes Wunder.

Nach 28 Spielen steht Kickers Offenbach mit 49 Punkten auf Platz fünf der Tabelle und hat bereits acht Zähler Rückstand auf Spitzenreiter SSV Ulm, der zwischendurch strauchelte. Der OFC konnte die Schwächephase des Tabellenführers nicht nutzen und patze selbst in aller Regelmäßigkeit.

Die U21 des VfB Stuttgart setzte sich am letzten Spieltag mit 3:0 gegen den KSV Hessen Kassel durch. Die von Frank Fahrenhorst gecoachten Schwaben kommen mit 40 Zählern als Tabellenneunter zum Duell mit Kickers Offenbach. In der Hinrunde konnte der OFC einen 2:0-Auswärtssieg beim VfB Stuttgart ll feiern. Lemmer und Hermes erzielten die Treffern.

Peter Roth, Vizepräsident OFC Kickers 1901 e.V., ist optimistisch, dass bald der Aufstieg in die 3. Liga gelingen kann. „Wir haben den absoluten Glauben an unsere Mannschaft und sind uns sicher, dass Sie uns das auf dem Platz zurückgeben wird. Momentan ist es wichtig sich auf die nächsten Spiele zu fokussieren und wieder auf Erfolgskurs zu kommen. Ziel und Anspruch von Kickers Offenbach wird es und muss es zukünftig trotzdem immer sein aus dieser Regionalliga aufzusteigen.“

OFC: Kaminski blickt nur nach vorne

„Man merkt mit Alfred, dass wir uns schon kennen, die Automatismen sind schon da, er weiß, was er von uns bekommt, wir wissen, was wir von ihm bekommen. Er arbeitet sehr an unserem Selbstvertrauen, dass wir uns zutrauen auf das Tor zu schießen, uns allgemein auf uns zu verlassen und ich glaube das klappt bis jetzt sehr gut in dieser Woche“, sagte OFC-Spieler Rafael Garcia vor der Partie gegen Stuttgart.

Für Interimstrainer Kaminski zählt nur die Zukunft: „Grundsätzlich gucke ich nicht zurück, auch nicht auf meine Vergangenheit in den drei Spielen als Interimstrainer, das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir auf dem Platz gute Leistungen abliefern. Für mich zählt erstmal Kampf, Einsatz, Leidenschaft und vor allem auch Spielfreude, die im Fußball so wichtig ist. Das sind die Grundfaktoren für Freitag.“ (smr)