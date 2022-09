Live-Ticker: So schlägt sich der OFC gegen den VfR Aalen

Von: Sascha Mehr

Kickers Offenbach empfängt den VfR Aalen. © IMAGO/Harald Bremes

Am 6. Spieltag der Regionalliga Südwest empfängt der OFC den VfR Aalen. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

Offenbach - In der Regionalliga Südwest steht der 6. Spieltag an und Kickers Offenbach erwartet im Stadion auf dem Bieberer Berg den VfR Aalen. Anpfiff der Partie ist am Samstag (9. September) um 14 Uhr.

In den beiden bisherigen Heimspielen wusste Kickers Offenbach durchaus zu überzeugen. Zunächst gab es einen 5:2-Sieg gegen die TSG Hoffenheim II und dann entschied die Mannschaft von Trainer Alexander Schmidt das Derby gegen den FSV Frankfurt mit 3:1 für sich. Gegen den VfR Aalen soll der dritte Sieg in Folge auf dem Bieberer Berg eingefahren werden.

Kickers Offenbach empfängt den VfR Aalen

Dafür läuft es in der Fremde alles andere als rund für Kickers Offenbach. Nach der 0:1-Pleite zum Auftakt bei Wormatia Worms, verlor man mit dem gleichen Ergebnis bei Rot-Weiss Koblenz. Zuletzt gab es zumindest ein 2:2 beim SGV Freiberg. Durch die Auswärtsschwäche liegt der OFC in der Tabelle der Regionalliga Südwest nur auf Rang acht - mit sechs Zählern Rückstand auf Spitzenreiter SSV Ulm.

Die Gäste vom VfR Aalen setzten sich am vergangenen Spieltag mit 3:0 gegen Hessen Kassel durch und kommen mit neun Zählern auf der Habenseite als Tabellenfünfter nach Offenbach. In der vergangenen Saison feierte der OFC im Heimspiel gegen Aalen einen ungefährdeten und klaren 4:0-Sieg.

Kickers Offenbach will nächsten Heimsieg

OFC-Spieler Semir Saric ist heiß auf die Partie gegen den VfR Aalen: „Wir freuen uns alle auf das Spiel gegen Aalen, vor allem zu Hause vor unseren Fans. Ziel ist natürlich ganz klar wieder drei Punkte einzufahren“.

Alexander Schmidt, Trainer von Kickers Offenbach, will die Serie im eigenen Stadion auch gegen Aalen fortsetzen: „Wir wollen an unsere Leistungen vor heimischer Kulisse anknüpfen. Wir hatten eine sehr gute Trainingswoche, die Jungs sind top motiviert. Jetzt müssen wir es am Samstag auf den Platz bekommen und da bin ich sehr positiv, dass uns das gelingt.“ (smr)