Live-Ticker: So schlägt sich der OFC gegen die TSG Balingen

Von: Sascha Mehr

Kickers Offenbach trifft auf die TSG Balingen. © IMAGO/EIBNER/Michael Schmidt

Kickers Offenbach trifft in der Regionalliga auf die TSG Balingen. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie des 24. Spieltags.

24. Spieltag Kickers Offenbach - TSG Balingen -:- (-:-) Tore Karten

<<< Live-Ticker aktualisieren >>>

18.41 Uhr: „Suat Türker“-Sprechchöre runden die Aktion ab. Die Waldemar-Klein-Tribüne füllt sich allmählich.

18.33 Uhr: Vor dem Spiel wie angekündigt eine Aktion in Gedenken an OFC-Legende Suat Türker. „You‘ll never walk alone“ erklingt, während sich über 50 ehemalige Mitspieler und Weggefährten mit dem Banner „Suat Türker Fußballgott“ vor den Fans positionieren.

18.27 Uhr: Der OFC mit vier Änderungen im Vergleich zum Spiel in Aalen. Rafael Garcia, Semir Saric, Lucas Hermes und Almin Mesanovic sind raus. Dafür rücken Maximilian Rossmann, Mike Feigenspan, Philipp Hosiner und Jost Mairose in die Startaufstellung.

18.19 Uhr: Willkommen beim Liveticker der Mediengruppe Offenbach-Post. Wir berichten heute vom Spiel des OFC gegen Balingen.

Offenbach - Der 24. Spieltag steht an in der Regionalliga und Kickers Offenbach empfängt im heimischen Stadion auf dem Bieberer Berg die TSG Balingen. Anpfiff der Begegnung ist am Freitag (24. März) um 19 Uhr.

OFC empfängt die TSG Balingen

Am vergangenen Spieltag erlitt der OFC einen Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft in der Regionalliga und den damit verbundenen Aufstieg in die 3. Liga. Beim VfR Aalen gab es eine 0:2-Pleite, die Kickers Offenbach wieder zurückwirft und die Aufholjagd jäh beendet hat. Spitzenreiter SSV Ulm gab sich dagegen keine Blöße und gewann seine Partie mit 1:0 beim FC Rot-Weiß Koblenz.

Der OFC ist vor dem 24. Spieltag der Regionalliga auf Platz drei und hat neun Punkte Rückstand auf Tabellenführer Ulm. Die TSG Balingen hat im bisherigen Saisonverlauf nur zwei Zähler weniger gesammelt. Der Tabellenfünfte trennte sich zuletzt vor heimischem Publikum mit einem 2:2-Unentschieden vom KSV Hessen Kassel. In der Hinrunde gab es ein Remis zwischen Balingen und Kickers Offenbach. Philipp Hosiner erzielte dabei vor 834 Zuschauern in der 83. Minute den Ausgleichstreffer für den OFC zum Endstand von 1:1.

OFC will Antwort gegen nach Pleite in Aalen

OFC-Spieler will eine Antwort zeigen nach der Niederlage in Aalen: „Viel muss man nach diesem Spiel gegen Aalen nicht sagen. Man ist nicht enttäuscht, vielmehr ist man sauer und wütend, weil man weiß, dass man es deutlich besser kann. Diese Wut im Bauch müssen wir morgen auf dem Platz zeigen und in eine gute Leistung umwandeln.“

Ersan Parlatan, Cheftrainer von Kickers Offenbach, hofft auf eine Steigerung gegen Balingen: „Wir sollten alles dafür tun, dass wir diese Wut und daraus entfaltete Energie auf den Platz bringen. Sodass wir mit mehr Mut, mehr Feuer und Willenskraft agieren, letztendlich offensiv besser spielen, noch mehr Chancen kreieren und im Endeffekt natürlich die Tore schießen, denn die sind im Fußball nun mal das Entscheidende.“ (smr)