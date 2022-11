Live-Ticker: So schlägt sich der OFC gegen Eintracht Trier

Von: Sascha Mehr

Kickers Offenbach trifft in der Regionalliga Südwest auf Eintracht Trier. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

In der Regionalliga Südwest empfängt Kickers Offenbach Aufsteiger Eintracht Trier. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

17. Spieltag Kickers Offenbach - Eintracht Trier -:- (-:-) Tore Karten

Offenbach - Der letzte Spieltag der Hinrunde in der Saison 2022/23 steht an und Kickers Offenbach empfängt im heimischen Stadion Aufsteiger Eintracht Trier. Anpfiff der Partie im Stadion am Bieberer Berg ist am Freitag (18. November) um 19 Uhr.

Kickers Offenbach empfängt Eintracht Trier

Kickers Offenbach war am vergangenen Spieltag in der Fremde erfolgreich und gewann die Partie beim Bahlinger SC durch einen späten Treffer mit 2:1. Dadurch rückt der OFC in der Tabelle der Regionalliga Südwest auf Platz fünf vor. Der Rückstand auf den Spitzenreiter SSV Ulm beträgt weiterhin neun Punkte. Der OFC benötigt also Siege, um näher an die Ulmer heranrücken zu können.

Eintracht Trier unterlag am vergangenen Spieltag dem KSV Hessen Kassel vor heimischem Publikum mit 0:1. Der Aufsteiger ist aktuell mit 13 Zählern Tabellensechzehnter und befindet sich damit im Abstiegskampf. Der OFC geht als Favorit in die Partie, sollte den Aufsteiger aber nicht unterschätzen, denn für sie geht es um jeden Punkt für den Klassenerhalt.

Zuletzt gab es das Duell Kickers Offenbach gegen Eintracht Trier in der Saison 2016/17. Im September 2016 trennten sich die beiden Teams vor 4.344 Fans auf dem Bieberer Berg mit einem 1:1-Unentschieden.

OFC: Jopek will nächsten Sieg

OFC-Profi Björn Jopek will unbedingt den nächsten Sieg in der Regionalliga Südwest: „Wir haben immer noch was aufzuholen und denken von Spiel zu Spiel. Wir wollen jetzt bis zur Winterpause so viele Punkte wie möglich holen, um uns dann in der Winterpause noch die Dinge zu erarbeiten, die der Trainer uns noch weiter mitgeben will.“

Ersan Parlatan, Cheftrainer von Kickers Offenbach, warnt vor dem kommenden Gegner aus Trier: „Es wird ein schwieriges Spiel, weil Trier in seiner Position natürlich auch alle Punkte für sich braucht. Wir müssen unser Spiel gezielt auf den Platz bringen. Wir brauchen einen spielerischen Ansatz, wir brauchen Mut und Überzeugung, Zielstrebigkeit in unserem Spiel und da werden wir heute und morgen im Training gezielt dran arbeiten.“ (smr)