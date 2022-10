Live-Ticker: So schlägt sich der OFC gegen Spitzenreiter SSV Ulm 1846 Fußball

Kickers Offenbach trifft auf den SSV Ulm. © IMAGO/Pressefoto Baumann

Kickers Offenbach trifft in der Regionalliga Südwest auf den SSV Ulm 1846 Fußball. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

13. Spieltag Kickers Offenbach - SSV Ulm 1846 Fußball -:- (-:-) Tore Karten

Offenbach - Kickers Offenbach trifft am 13. Spieltag der Regionalliga Südwest auf Tabellenführer SSV Ulm 1846 Fußball. Spielbeginn im Stadion am Bieberer Berg ist am Freitag (21. Oktober) um 19 Uhr.

OFC empfängt Spitzenreiter SSV Ulm 1846 Fußball

Der Einstand des neuen OFC-Trainers Ersan Parlatan glückte, denn im Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart II gab es einen 2:0-Erfolg. Durch den Sieg kletterte Kickers Offenbach in der Tabelle der Regionalliga Südwest auf Platz fünf. Der Rückstand auf den Spitzenreiter SSV Ulm 1846 Fußball beträgt neun Zähler.

Der SSV Ulm 1846 Fußball kommt mit 30 Zählern als Spitzenreiter nach Offenbach. Die von Thomas Wörle gecoachte Mannschaft hat das beste Torverhältnis der Liga und ist als einziges Team im Südwesten noch ungeschlagen. Zuletzt konnten sich die „Spatzen“ mit 3:0 im heimischen Donaustadion gegen den KSV Hessen Kassel durchsetzen.

Wenn Kickers Offenbach in der laufenden Saison noch ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden will, braucht es einen Heimsieg gegen den Spitzenreiter. Dadurch würde sich der Rückstand auf sechs Zähler verkürzen und der OFC wäre wieder näher dran am ersten Platz, der zum Aufstieg in die 3. Liga berechtigt. In der Vorsaison nahm der SSV Ulm durch einen 2:1-Auswärtserfolg vor 5.174 Zuschauern auf dem Bieberer Berg drei Punkte mit - ein Szenario, dass der OFC dieses Mal vermeiden will.

OFC will ungeschlagendem SSV Ulm 1846 Fußball erste Niederlage zufügen

OFC-Spieler Dejan Bozic will den unbedingt Tabellenführer schlagen: „Wir haben eine tolle Entwicklung gemacht in den letzten Wochen. Die Gier ist einfach da, jedes Spiel zu gewinnen. Die Intensität im Training ist da, jeder haut sich rein und das hoffen wir natürlich gegen Ulm auch umsetzen zu können.“

Ersan Parlatan, Cheftrainer von Kickers Offenbach, hofft auf lautstarke Unterstützung der eigenen Fans: „Es geht darum mit einer gewissen Aggressivität, einer gewissen Zweikampfführung und Intensität das Spiel anzugehen. Ich hoffe, dass viele Fans uns anpeitschen, die wir mit unserem Spiel mitnehmen wollen. Als grundsätzlich positiver Mensch gehe ich davon aus, dass wir gewinnen und wir werden auch alles daransetzen, dass wir gewinnen.“ (smr)