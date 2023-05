Kickers Offenbach: Kampfansage nach „gutem Abschluss“

Von: Christian Düncher

Teilen

Rot-weiße Geburtstagsparty in Trier – für „Eine Liebe, die nie vergeht“: Mit einer Choreografie feierte die OFC-Fans am Samstag „122 Jahre Kickers Offenbach“. Von den Spielern gab es als kleines Geschenk einen 1:0-Sieg. Danach verabschiedeten sie sich direkt in die Sommerpause. © hübner

Die Spieler von Kickers Offenbach zeigen im letzten Spiel einer enttäuschenden Saison noch mal ein bisschen, was sie können, und verabschieden sich nach verdientem 1:0 (0:0) bei Eintracht Trier mit einer Kampfansage in den Urlaub. Sport-Geschäftsführer Christian Hock will derweil kommende Wochen erste Personalien vermelden.

Offenbach – An dessen Geburtstag haben die Spieler der Offenbacher Kickers ihrem Verein zumindest noch mal ein kleines Geschenk gemacht und die Saison in der Fußball-Regionalliga Südwest mit einem Sieg beendet. „Eine Befreiung kann das natürlich nicht sein“, stellte Linksverteidiger Ronny Marcos mit Blick auf die enttäuschende Spielzeit klar. Das finale und verdiente 1:0 (0:0) beim Tabellenletzten Eintracht Trier, der bereits als Absteiger feststand, sei jedoch „ein durchaus guter Abschluss“ gewesen, sagte Christian Hock, der neue Geschäftsführer Sport.

Der 53-Jährige befand sogar, dass das Spiel „von den drei Spielen, die ich live gesehen habe, mit Abstand das beste war, weil wir von der ersten Sekunde an dominant agiert haben“. Erstmals hatte Hock die Kickers bei der 0:2 0:2-Niederlage in Mainz gesehen. Da war er jedoch noch nicht offiziell im Amt. Beim folgenden 2:1 gegen Bahlingen hingegen schon. In Trier erlebte er nun ein OFC-Team, das trotz personeller Probleme die Partie bestimmte war, ohne zu brillieren. „Viel Ballbesitz, viele Aktionen im letzten Drittel und viele Chancen“ sah Hock, jedoch auch die bekannten Probleme: Aus den Möglichkeiten wurde zu wenig gemacht. Unter anderem trafen Lucas Hermes (11.) und Julian Albrecht nur das Aluminium (60.).

In der 78. Minuten belohnte sich der OFC dann endlich für eine engagierte Leistung gegen tief stehende und insgesamt harmlose Gastgeber. Der abermals auffällige Mike Feigenspan legte im Strafraum quer auf Björn Jopek, der überlegt ins rechte untere Eck traf. Es war sein siebtes Saison-Tor. Damit ist er in der internen Schützenliste Zweiter – hinter Jakob Lemmer (8), der im Winter zur SG Dynamo Dresden gewechselt war.

Die Kickers gestatteten den Trierern nur drei Möglichkeiten, zwei davon durch Torwartfehler. Maximilian Engl ließ nach einer Flanke den Ball fallen, parierte danach jedoch stark (56.). Dabei verletzte er sich aber und musste raus. Für ihn kam Michael Zadach – und verschätzte sich einmal beim Rauslaufen (69.). Die Kollegen klärten.

„Der Sieg war mehr als berechtigt, auch wenn wir uns lange schwer getan haben“, resümierte Feigenspan. Und Marcos sagte: „Es hat Spaß gemacht, Fußball zu spielen. Wir haben den Ball laufen lassen und hatte gute Stafetten. Das Problem war, dass es nur bis zum Tor gut lief.“ Alfred Kaminski sah es ähnlich: „Wir waren sehr dominant und haben in den letzten beiden Spielen ein bisschen gezeigt, was wir können und wie ich Fußball spielen lassen will. Wir sind Sportler und wollen jedes Spiel gewinnen. Das hat die Mannschaft auch gezeigt.“ Von den Treuesten der Treuen unter den Fans (rund 120 hatten die Reise nach Trier mitgemacht) gab’s „OFC, OFC“-Sprechchöre, als sich das Team bei den Anhängern für die Unterstützung bedankte. Am Zaun des Gästeblocks hang ein großes Plakat: „27.05.1901 – 122 Jahre Kickers Offenbach – Eine Liebe, die nie vergeht.“ Marcos versprach: „Wir werden wieder angreifen und definitiv stärker zurückkommen.“

Erst mal geht’s für die Spieler aber in die Sommerpause. Oder wie Hock sagte: „Die Jungs haben direkt Feierabend, fahren in Urlaub. Sie bekommen natürlich einen Übergangsplan.“ Also Hausaufgaben, um fit zu bleiben. Wer alles beim Trainingsauftakt (voraussichtlich 26. Juni) wieder auf dem Platz stehen wird, ist weiter unklar. Mitte kommender Woche will der OFC per Pressemitteilung darüber informieren, mit wem er für die kommende Saison plant – und mit wem nicht.

Am 27. Juni sollen die Trikots für die Saison 2023/24 öffentlich präsentiert werden. Ab Juli finden dann bereits die ersten Vorbereitungsspiele statt. „Da ist schon einiges fixiert“, sagt Hock, der nächste, spätestens jedoch übernächste Woche den neuen Trainer vorstellen will. „Das hat höchste Priorität, danach treiben wir die Kaderplanung weiter voran.“

Dass der OFC in Trier nur noch 17 Spieler auf dem Meldebogen hatte, darunter vier Talente aus der U19 und U21, war für Hock „kein Zeichen, das man deuten müsste. Wir hatten einige Verletzte, Semir Saric war gesperrt.“ So kam Can Karakus aus der U21 kurz vor Schluss zu seinem Profi-Debüt.

Von Christian Düncher