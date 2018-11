Kapitän Kirchhoff fehlt Kickers gegen Walldorf

Offenbach - Nun hat es den Kapitän der Offenbacher Kickers doch erwischt: Vor zwei Wochen war Benjamin Kirchhoff nach dem Spiel in Homburg noch ohne eine Sperre davongekommen, weil er zu unrecht die Gelb-Rote Karte gesehen hatte.

Die erste Verwarnung war eine Verwechslung, die zweite blieb jedoch stehen und wurde Kirchhoff nun zum Verhängnis. Er sah in Elversberg erneut Gelb. Zum fünften Mal diese Saison. Bedeutet: Im Heimspiel gegen Walldorf (2. Dezember) wird der Verteidiger gesperrt fehlen. Für die Kickers ist das gleich doppelt bitter. Sie müssen nicht nur ihren Kapitän ersetzen, sondern zudem die Dreierkette umbauen, die bei ihrer Pflichtspielpremiere in Elversberg so gut harmoniert hatte. Alternativen gibt es jedoch einige, allen voran Dennis Schulte. Auch Kevin Ikpide, Gerrit Gohlke und Serkan Göcer sind Kandidaten. (cd)