Kickers Offenbach: Kollegialität auf künstlichem Rasen

Von: Christian Düncher

Teilen

Leidensgenossen: Noel Knothe (Mitte) patzte gegen Fulda, Julian Albrecht (links) in Aalen und Ronny Marcos (rechts) hatte im Auftaktspiel gegen die Stuttgarter Kickers (0:1) beim Gegentor nicht die beste Figur gemacht. © hübner

Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach will bei Schott Mainz auch „für Rossi“ siegen – und für Noel Knothe. Es wartet ein ungewohnter Untergrund.

Offenbach – Die ersten ermutigenden Worte gab es bereits auf dem Rasen noch während der Partie. Noel Knothe, Innenverteidiger des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbacher, hatte im Heimspiel gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (1:1) gerade folgenschwer gepatzt, da eilte ihm Spielführer Ronny Marcos zur Seite und machte dem 24-Jährigen mit Gesten und Worten klar, dass er sich den Fauxpas nicht zu sehr zu Herzen nehmen solle. Auch von Christian Hock gab’s keinen Vorwurf. „So ein Passfehler im Aufbau kann vorkommen. Das passiert immer wieder mal, nicht nur in der Regionalliga“, sagte der Sport-Geschäftsführer.

Christian Neidhart ärgerte sich zwar über das Zustandekommen des Gegentreffers („Den Bock haben wir selbst geschossen“), konnte sich jedoch in die Gefühlslage des Abwehrspielers hineinversetzen. „Wir müssen Noel aufbauen“, forderte der Kickers-Trainer. Zugleich appellierte er an seine Spieler, noch konzentrierter zu Werke zu gehen. Denn: Auch in Aalen (1:2) habe den OFC ein „krasser Fehler“ Punkte gekostet. Und beim 3:2-Sieg gegen Eintracht Frankfurt II seien sogar beide Gegentore „aus unseren Fehlern heraus entstanden. Das sind Dinge, die wir abstellen müssen, weil sich die Mannschaft dadurch ein stückweit selbst runterzieht. Das darf nicht passieren. Wir müssen gucken, dass wir wieder mehr positive Dinge in unser Spiel reinbringen.“ Der 54-Jährige findet die Ansätze „okay“, sieht aber noch „Luft nach oben, gerade im Spiel mit Ball. Da müssen wir dominanter und selbstbewusster sein.“

Die nächste Chance, es besser zu machen, bietet sich am Samstag (14 Uhr) beim sieglosen Vorletzten Schott Mainz, auf Kunstrasen. Es gab zwar unseren Informationen zufolge die Überlegung, aus Sicherheitsgründen im Bruchwegstadion (auf natürlichem Geläuf) zu spielen. Doch das wurde verworfen, weil man nach dem 1:1 des OFC gegen Fulda nur mit maximal 900 Zuschauern rechnet. Und die bekomme man auch problemlos auf der Bezirkssportanlage im Stadtteil Mombach unter, heißt es.

„Das ist ein komplett ungewohntes Geläuf“, sagt Neidhart. Zu seiner Zeit bei Rot-Weiß Essen gab es so etwas in der Regionalliga West nicht. Einige OFC-Spieler haben jedoch bereits Erfahrung mit der Heimspielstätte des TSV gemacht. 2021 taten sich die Kickers dort lange schwer, gewannen jedoch durch einen späten Doppelpack von Jakob Lemmer mit 4:2. Um optimal vorbereitet zu sein, wird der OFC selbst auf Kunstrasen trainieren. Dort seien durchaus andere fußballerische Qualitäten gefragt, meint der Trainer. Aber nicht nur deshalb denkt er über Umstellungen nach. „Es ist das dritte Spiel in der englischen Woche“, betont Neidhart. „Wir werden gucken, wer den fittesten Eindruck macht und bereit ist, alles zu geben.“ Bei den angeschlagenen Ronny Marcos und Jayson Breitenbach wird sich das eventuell erst kurzfristig entscheiden. Hoffnung auf einen Einsatz macht Neidhart Spielmacher Christian Derflinger, der gegen Frankfurt das Siegtor vorbereitet, danach jedoch zweimal nicht gespielt hatte.

Daumen hoch: Maximilian Rossmann grüßt aus dem Krankenhaus. © p

Dass Schott Mainz siegloser Vorletzter ist, hat für Neidhart keine Bedeutung. „Wir werden keinen Gegner am Tabellenplatz messen“, stellte er klar. Der TSV habe auf Kunstrasen einen Vorteil und Tabellenführer VfB Stuttgart II in der beim Stand von 0:0 in der 78. Minute witterungsbedingt abgebrochenen Partie Probleme bereitet. Allerdings habe man, „die Chance, im vierten Spiel in Folge ungeschlagen zu bleiben und die Englische Woche positiv abzuschließen.“ Das würde auch Knothe freuen, dessen Patzer aus dem Fulda-Spiel dann nicht mehr so sehr ins Gewicht fiele. Siegen will der OFC jedoch auch „für Rossi“. Den entsprechenden Hashtag hatten Spieler und Verein in den vergangenen Tagen vereinzelt in den Sozialen Medien verwendet, um den verletzten Abwehrchef Maximilian Rossmann (Achillessehnenriss) aufzumuntern. Der 28-Jährige wurde mittlerweile in München operiert.

Von Christian Düncher

Admir Softic analysiert für die Kickers In der Endphase der Saisonvorbereitung hatte er schon auf der Bank gesessen, mittlerweile ist Admir Softic (37) auch offiziell für den OFC tätig. Der Bosnier verstärkt das Trainerteam und wird als Assistent von Chefcoach Christian Neidhart für „Taktische Video-Analyse“ zuständig sein. Beide kennen sich aus der Zeit beim SV Wilhelmshaven. (cd)