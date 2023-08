Kickers Offenbach: „Kribbeln“ vor der Saisoneröffnung

Von: Jörg Moll

Teilen

„Er muss die rechte Hand des Trainers sein“: Maximilian Rossmann (links) wird die Kickers als Kapitän durch die Saison führen. Am Freitagabend geht es vor großer Kulisse gegen die Stuttgarter Kickers. © Hübner

Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach geht mit Maximilian Rossmann als neuem Kapitän in die Spielzeit 2023/24. Vor der Ligaauftaktpartie gegen die Stuttgarter Kickers steht noch ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Dimitrij Nazarov.

Offenbach – Der Countdown läuft für das Auftaktspiel der neuen Saison in der Fußball-Regionalliga Südwest. Kickers Offenbach eröffnet an diesem Freitagabend (20 Uhr) mit der Partie gegen Aufsteiger Stuttgarter Kickers die neue Spielzeit. „Das Kribbeln ist da“, räumt Trainer Christian Neidhart ein. Der 54-Jährige hat sich vor dem Duell mit dem früheren Bundesligisten, der nach fünf Jahren in der Fünftklassigkeit auf die Regionalliga-Bühne zurückkehrt, zu diesen Schlagworten geäußert:

- Erstes Pflichtspiel

Die Freude, aber auch die Anspannung steigt auch bei ihm, gibt der Mann zu, der zuletzt in der 3. Liga Waldhof Mannheim betreut hatte. „Wir wollen zeigen, dass sich was verändert hat beim OFC“, betont Neidhart und lebt die Freude auf die erwartet große Kulisse vor. Mindestens 7000 Zuschauer werden erwartet, womöglich noch mehr, die sich kurzfristig an die Kassenhäuschen stellen.

- Startformation

„Ich habe alle elf Spieler im Kopf, die auflaufen sollen“, erklärt der Coach, lässt aber offen, wen er damit meint. „Wir haben nach Trainings- und Spielleistungen entschieden“, erklärt er und schließt Überraschungen nicht aus. Sicher fehlen werden die Langzeitausfälle Sascha Korb, Damjan Balic und Leon Müller. Dazu ist fraglich, ob Dimitrij Nazarov, der im letzten Test bei Preußen Münster mit Wadenproblemen vom Platz musste, rechtzeitig fit wird. Sollte er ausfallen, könnte Christian Derflinger auf der „Zehn“ hinter der vermutlich einzigen Spitze Marcos Alvarez auflaufen. Ebenfalls offen lässt er, wo Jayson Breitenbach aufläuft. In Testspielen agierte der Innenverteidiger einige Male als zweiter „Sechser“ im Mittelfeld.

- Kapitän Rossmann

Am Donnerstag verkündete Neidhart offiziell, was sich in den Testspielen angedeutet hatte. Abwehrchef Maximilian Rossmann wird neuer Kapitän und damit Nachfolger des „streikenden“ Sebastian Zieleniecki. Neidharts Anforderungen an dieses Amt sind klar: „Er muss die rechte Hand des Trainers sein. Es muss ein Vertrauen da sein. Wir werden uns zu vielen Themen austauschen, alles zum Wohl der Mannschaft“, erklärt der Kickers-Coach: „Es geht um Verantwortung und Kommunikation. Und er muss eine Mannschaft führen können.“ Als Rossmanns Stellvertreter bestimmte Neidhart Ronny Marcos, nach Maik Vetter dienstältester Offenbacher Profi. Den Mannschaftsrat ließ Neidhart aber die Spieler bestimmen. Ihm gehören neben Rossmann und Marcos die Zugänge Johannes Brinkies und Marcos Alvarez sowie Jayson Breitenbach und Vincent Moreno Giesel an. „Das Kabinenleben ist wichtig, da muss gute Stimmung herrschen.“

- Stuttgarter Kickers

„Das ist kein gewöhnlicher Aufsteiger“, meint Neidhart. Die Schwaben, die mit mehr als 600 Fans anreisen werden, bezeichnet er als einen „Klub mit Ambitionen“ – mit einem erfahrenen Kader. In Niklas Antlitz (vergangene Saison 13 Tore für den FC Astoria Walldorf) und David Braig (früher SSV Ulm 1846) stehen Stuttgarts Coach Mustafa Ünal zwei starke Stürmer zur Verfügung.

Von Jörg Moll

Marc Stein: „Hat ganz viel von großer Bühne“ Offenbach – Luigi Campagna spricht nicht lange drumherum. „Das wird sehr emotional“, sagt der Mittelfeldabräumer des Aufsteigers Stuttgarter Kicker über die Rückkehr an seine einstige Wirkungsstätte. Der 33-Jährige hatte von Juli 2019 bis Februar 2021 für den OFC in der Regionalliga gespielt (29 Pflichtspiele): „Es ist ein besonderer Verein, ich freue mich, dort wieder anzutreten.“ Auch bei Marc Stein, Manager des schwäbischen Regionalligarückkehrers ist die Vorfreude groß. Der Ex-Profi spielte in Offenbach 3. Liga (2011 bis 2013), nach dem Zwangsabstieg ging er nach Stuttgart. „Freitagabend am Bieberer Berg ist immer toll. Das hat ganz viel von großer Bühne“, sagt Stein im „Kicker“. (jm)