Kickers Offenbach: Kurbegovic soll gestandenen Innenverteidigern Druck machen

Von: Holger Appel

Teilen

Dino Kurbegovic, OFC-Abwehrspieler © -

Die Personalplanungen bei Fußball-Regionalligist schreiten voran: In Abwehrspieler Dino Kurbegovic und Torhüter Marcel Jonetzko wurde ein Duo aus der Reserve befördert. David Richter, der keinen neuen Vertrag erhalten hatte, steht derweil offenbar im Fokus des TSV 1860 München.

Offenbach – Die Offenbacher Kickers haben gestern in Marcel Jonetzko und Dino Kurbegovic zwei Spieler aus der Reserve mit Profiverträgen für die Fußball-Regionalliga Südwest ausgestattet. Torwart Jonetzko (19) kam in der vergangenen Saison auf 14, Abwehrspieler Kurbegovic (22) auf 24 Einsätze in der zweiten Mannschaft, die als Meister der Kreisoberliga in die Gruppenliga aufgestiegen ist. Kurbegovic, einst OFC U19, hat bereits in den letzten vier Spielen der Saison 2022/23 bei den Profis der Kickers mitgewirkt.

„Wir zeigen durch die Verträge für Dino und Marcel natürlich die Durchlässigkeit vom Leistungszentrum in die erste Mannschaft. Dino hat bereits bewiesen, dass er in der Regionalliga Verantwortung übernehmen und mit seinen Einsätzen auch den gestandenen Innenverteidigern den gewissen Druck machen kann. Marcel ist mit seinen jungen Jahren fester Bestandteil des Torwartteams für die neue Saison. Wir erhoffen uns bei beiden natürlich eine Weiterentwicklung, um ihnen dann auch die Einsatzmöglichkeiten in der ersten Mannschaft zu gewährleisten“, erklärt Christian Hock, Geschäftsführer Sport der Kickers.

Der bisherige OFC-Torwart David Richter (24) steht Medienberichten zufolge vor einem Wechsel zum Drittligisten TSV 1860 München und soll dort Stammkeeper Marco Hiller Konkurrenz machen. Die „Löwen“ haben den Vertrag mit Hillers bisherigem Stellvertreter Tom Kretzschmar nicht verlängert. Dasselbe ist Richter bei den Kickers passiert.

Von Holger Appel

Saisonvorbereitung beginnt für OFC am 26. Juni Die Offenbacher Kickers beginnen am 26. Juni mit der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Regionalliga Südwest. Einen Tag später planen sie ab 17.30 Uhr ein öffentliches Training und wollen die neuen Trikots präsentieren. Am 1. Juli steht der erste Test in Oberau gegen den Hessenligisten FC Erlensee an. Die weiteren Termine: 4. Juli beim TSV Dudenhofen; 5. Juli in Jügesheim gegen Fortuna Düsseldorf U23; 8. Juli in Grebenhain gegen Eintracht Stadtallendorf; 15. Juli bei Viktoria Aschaffenburg; 16. Juli Kickers-Tag im Stadion; 19. Juli bei Hanau 93; 22. Juli in Offenbach gegen die U23 des FC Schalke 04. (app)