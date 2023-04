Kickers Offenbach lässt Steilvorlage ungenutzt

Von: Jörg Moll

Emotionale Gegensätze: Offenbachs Mike Feigenspan rauft sich nach einer Großchance die Haare, Kassels Kevin Nennhuber jubelt. © Hübner

Nach dem 0:0 im Heimspiel gegen den KSV Hessen Kassel herrscht bei Kickers Offenbach „riesige Enttäuschung“. Die feststehende Rückkehr von Sascha Korb verkam da zur Randnotiz.

Offenbach – Die Offenbacher Kickers haben die Chance verpasst, das Titelrennen in der Fußball-Regionalliga Südwest wieder spannender zu machen. Nach einem über weite Strecken enttäuschenden Auftritt beim 0:0 gegen den KSV Hessen Kassel fiel der OFC stattdessen auf den dritten Rang zurück. „Das ist natürlich eine riesengroße Enttäuschung“, konstatierte OFC-Trainer Ersan Parlatan: „Wir haben 45 Minuten verschlafen.“

Dabei schien der Spieltag wie gemacht für die Kickers: Spitzenreiter SSV Ulm 1846 hatte mit einem 0:0 gegen den VfR Aalen am Tag zuvor neue Hoffnung genährt, dass er doch noch straucheln könnte. Doch die Kickers machten daraus erschreckend wenig – und mussten sogar den TSV Steinbach Haiger (4:0 gegen den SGV Freiberg) Rang zwei überlassen.

Angesichts des Ergebnisses verpuffte eine Transfernachricht, die die Kickers vor dem Spiel öffentlich gemacht hatten: Sascha Korb (29), Mittelfeldspieler und von 1996 bis 2016 beim OFC, wird zu seinem Heimatverein zurückkehren. „Es ist Freude pur, wieder hier zu sein“, wurde Korb, der im Stadion weilte, zitiert. Korb war 2016 von Offenbach zum KSV Hessen Kassel gewechselt, später über die Stationen Wormatia Worms, FC Schweinfurt, SC Verl zum VfR Aalen gekommen. Schon im Winter stand ein Wechsel im Raum, scheiterte aber an einer Ablöseforderung der Aalener. „Er wird uns mit seiner Erfahrung, seiner Mentalität und seiner Ruhe am Ball bereichern“, meinte OFC-Geschäftsführer Matthias Georg.

Gegen die abstiegsbedrohten Nordhessen hatte Trainer Ersan Parlatan auf eine 3-4-3-Formation gesetzt, in der im Vergleich zum 1:1 in Homburg Semir Saric für Vincent Moreno Giesel begann. 6769 Zuschauer, darunter rund 400 aus Kassel, erlebten ein kampfbetontes Spiel, in dem sich beide Mannschaften in intensive Zweikämpfe verstrickten. Fußballerisch allerdings bot vor allem der OFC doch arg Überschaubares an. Zu oft fehlte das Tempo, die Präzision. Was auch daran lag, dass der Ex-Kasseler Mike Feigenspan, in Homburg als zweite Spitze und später als rechter Schienenspieler gut dabei, dieses Mal auf der linken Seite agierte. Dort kam der 27-Jährige kaum ins Tempo.

Und so blieb es Maik Vetter vorbehalten, mit einem beherzten Schuss aus 25 Metern, den Kassels Torwart Marlon Sündermann erst im Nachfassen festhielt, für die einzige echte Torchance der ersten Hälfte zu sorgen. In der zweiten Hälfte brachte Parlatan erst Björn Jopek für Jost Mairose, dann Lucas Hermes für Philipp Hosiner. Richtig zwingend wurden die Kickers aber weiterhin selten. Zweimal stand Feigenspan in aussichtsreicher Position, zweimal scheiterte er aus kurzer Distanz an Kassels Torwart Sündermann (66./67.). Minute um Minute verrann danach. Die Gäste waren nur bemüht, den Ball weit weg vom Tor zu halten. Die Kickers mühten sich, agierten aber zunehmend fahrig. Daran änderten auch die weiteren Wechsel von Parlatan wenig. Er brachte Christian Derflinger, Rafael Garcia und Vincent Moreno Giesel für Dominik Wanner, Semir Saric und Feigenspann. Doch bis auf eine Riesenchance von Moreno Giesel, der in der Nachspielzeit per Direktabnahme aus kurzer Distanz die Latte traf, blieb vieles Stückwerk.

Beinahe hätte Kassels Oliver Schmitt die Begegnung in der Nachspielzeit noch völlig auf den Kopf gestellt, als er aus kurzer Distanz an Torwart David Richter scheiterte. Das aber wäre des Schlechten eindeutig zu viel gewesen.

