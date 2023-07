Kickers Offenbach: Lange Verletztenliste, aber keine Schnellschüsse

OFC

Offenbacher Pechvögel: Leon Müller (Zweiter von links) und Björn Jopek (rechts daneben) mussten beim Testspiel in Hanau vorzeitig verletzt vom Platz.

Christian Hock, Sport-Geschäftsführer des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach, sieht sich trotz vieler Ausfälle noch nicht zum Handeln gezwungen. Das könnte sich ändern, wenn klar ist, wie lange Zugang Leon Müller fehlen wird.

Offenbach – Es ist noch nicht lange her, da hatte Christian Neidhart erfreut zur Kenntnis genommen, dass die Belastungssteuerung passte. Zu Beginn der Vorbereitung auf die kommende Saison hatte der neue Trainer der Offenbacher Kickers kaum Ausfälle zu beklagen. Bis auf die üblichen kleinen Wehwehchen gab es keine Probleme. Doch dann schlug das Verletzungspech mehrfach zu, teilweise sogar heftig. Die Verantwortlichen des OFC geben sich jedoch zumindest nach außen weiterhin gelassen.

„In den ersten Wochen hatten wir so gut wie gar nichts, nun in einer Woche fast alles. Aber das ist im Sport so, damit müssen wir umgehen“, sagte Christian Hock, Sport-Geschäftsführer des OFC, mit Blick auf die jüngsten Vor- beziehungsweise Ausfälle. Am Montag hatte sich zunächst Rückkehrer Sascha Korb im Training das vordere Kreuzband gerissen und wird damit mehrere Monate fehlen. Am Mittwochabend erwischte es dann in der ersten Hälfte des Testspiels beim Hessenligisten FC Hanau 93 (1:2) in Zugang Leon Müller und Björn Jopek zwei weitere Akteure. Während es sich bei Jopek um eine muskuläre Sache handelt, die wohl keine längere Ausfallzeit zur Folge hat, konnte Müller zunächst nicht richtig auftreten. Nach dem Spiel sah es etwas besser aus. Damit standen zuletzt sieben Spieler verletzungsbedingt nicht zur Verfügung.

Damjan Balic (Op nach Bänderriss im Fuß) fällt noch einige Wochen aus. Dagegen sollen Ronny Marcos (Zehenbruch) und Kristjan Arh Cesen (muskuläre Probleme) in der kommenden Woche ins Teamtraining zurückkehren. Das gilt möglicherweise auch für Maik Vetter, der nach seinem Innenbandanriss bereits Lauftraining absolviert. Hock dämpft hier aber die Erwartungen: „Er hat durch seinen Job als Teammanager eine Doppelbelastung und soll in Ruhe fit werden.“

Die lange Ausfallliste ist für den Sport-Geschäftsführer eine ärgerliche Tatsache, aber kein Grund für hektische Betriebsamkeit. „Wir sehen uns noch zu gar nichts gezwungen“, betonte Hock. Das Fehlen von Balic in der Offensive könne kompensiert werden, da man dort „sowieso gut besetzt“ sei. Mit Ausnahme von Korb falle kein weiterer Spieler „langfristig“ aus. Ob das auch für Müller gilt, ist jedoch offen. Er hatte heute eine MRT-Untersuchung, will aber noch eine zweite Meinung einholen. Ein gutes Zeichen ist das freilich nicht. Der Test am Samstag (13 Uhr) am Wiener Ring gegen Schalke 04 II wird definitiv ohne Müller stattfinden, der fest als Verstärkung für das defensive Mittelfeld eingeplant war.

Grundsätzlich mache man „nie Schnellschüsse“, stellte Hock klar. „Wir werden sehen, ob wir die Sachen intern kompensieren können oder noch mal etwas machen müssen. Das tun wir aber mit Ruhe und Bedacht.“ Möglicherweise wird der einstige Trainingsgast Niklas Tarnat (zuletzt RW Essen) nun ja doch ein Kandidat.

Von Christian Düncher