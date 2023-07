Kickers lange Zeit nur ein Sparringspartner

Von: Jörg Moll

Einmal unglücklich, davor und danach bärenstark: OFC-Torwart Johannes Brinkies (links) rettet in dieser Szene gegen Daniel Kyerewaa. Hinten: Kristjan Arh Cesen, der links hinten begann, dann in die Innenverteidigung ging. F: Peperhowe © -

Von allem zu wenig: Kickers Offenbach enttäuscht beim Härtetest vor dem Auftakt in der Fußball-Regionalliga Südwest. Bei Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster verliert das Team des neuen Trainers Christian Neidhart mit 1:4 (0:2).

Münster – Wenn auf eine schlechte Generalprobe ein gelungener Start folgt, dann scheint für Kickers Offenbach alles möglich zu sein am kommenden Freitag (20 Uhr) im Eröffnungsspiel der Fußball-Regionalliga Südwest gegen die Stuttgarter Kickers. Denn das 1:4 (0:2) bei Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster war alles, nur keine gelungene Generalprobe.

Die Kickers, deren Trainer Christian Neidhart in Johannes Brinkies, Noel Knothe, Kristjan Arh Cesen, Keanu Staude, Dimitrij Nazarov (musste nach der Halbzeit angeschlagen raus) und Marcos Alvarez sechs Zugänge in der Startelf aufbot, bekamen gegen den spiel- und lauffreudigen Meister der Regionalliga West, der kommende Woche eine Liga höher in die Saison einsteigt, klar die Grenzen und schonungslos die Schwächen aufgezeigt. Zu fehlerhaft im Defensivverhalten, zu ungenau im Passspiel – und mit klaren Nachteilen in der Handlungsschnelligkeit und Geschwindigkeit – war der OFC lange nur Sparringspartner für den westfälischen Traditionsklub.

Entsprechend ernüchtert trat der neue Geschäftsführer Christian Hock die lange Heimfahrt an. „Wir wussten, dass wir auf einen starken Gegner treffen, der in der 3. Liga eine gute Rolle spielen dürfte“, meinte er: „Aber wir hatten uns von allem mehr erhofft.“ Speziell missfiel ihm die Laufbereitschaft, die Zweikampfführung und die Überzeugung, die sich auch bei seltenen Ballbesitzphasen viel zu schnell in Luft auflöste. Bis zum Halbzeitpfiff steuerten die Kickers, die bis auf die Langzeitausfälle Sascha Korb, Leon Müller und Damjan Balic in bester Besetzung angetreten waren, sogar auf ein Debakel hin. Mit dem 0:2 durch Tore des quirligen Daniel Kyerewaa (7.) und Joel Grodowski (19.) waren die Gäste noch sehr gut bedient. Dem 0:2 war ein krasses Missverständnis am eigenen Fünfer zwischen Noel Knothe und Torwart Johannes Brinkies vorausgegangen. Knothe hatte den Ball zurück zu Brinkies gespielt. Grodowski spritzte dazwischen und schob locker ein.

Davor und danach war Brinkies mehrfach gefordert und bewahrte den OFC vor einem deutlich höheren Rückstand, so etwa in der 8. Minute, als er Preißingers Schuss an den Außenpfosten lenkte, später dann bei Kopfbällen aus kurzer Distanz von Gerrit Wegkamp (10., 30.) oder vor dem frei durchgelaufenen Kyerewaa (29., 38.).

Vor allem das Mittelfeld, in dem Jayson Breitenbach auf der Doppelsechs neben Julian Albrecht agierte, war viel zu offen und anfällig für die schnellen Kombinationen der Preußen. Nach vorne ging beim OFC fast gar nichts. Ein Schrägschuss von Dominik Wanner (25.), der klar vorbei ging, war die einzige nennenswerte Chance vor dem Seitenwechsel.

Christian Neidhart brachte nach der Pause den wieder genesenen Ronny Marcos und Mike Feigenspan für den gelbverwarnten Knothe und Wanner. Doch es dauerte nur zwei Minuten bis zum nächsten Nackenschlag: Nach Freistoß von rechts durfte Luca Bazzoli (einst FSV Frankfurt, zuletzt VfB Stuttgart II) unbedrängt im Strafraum einköpfen. Danach ließen die Gastgeber im Gefühl des klaren Erfolges etwas nach, was auch einem Fünffachwechsel nach knapp einer Stunde geschuldet war. Die Kickers hielten nun optisch besser mit, kamen durch Keanu Staude (49. und 58.) zu zwei guten Chancen – und in der Schlussphase durch den für Marcos Alvarez eingewechselten Jan Urbich zum Ehrentreffer. Der 19-Jährige, als Torschützenkönig der U19-Hessenliga (31 Tore) vom FV Biebrich gekommen, war ein Lichtblick in Durchgang zwei. Bei seinem Treffer zog er entschlossen mit links ab (84). „Das freut mich für ihn“, lobte Hock. Zwei Minuten später hatte Urbich sein zweites Tor vor Augen, dieses Mal flog die Kugel knapp am linken Pfosten vorbei ins Aus. Dann erzielte Münsters Joker Malik Batmaz nach einer missglückten Abseitsfalle im Alleingang an Brinkies vorbei das 4:1 (87.).

Preußen Münster: Schulze Niehuis (46. Schenk) - Scherder, Kok, Hahn (73. Koulis), Lorenz (58. Bouchama)- Bazzoli (58. Mrowca), Preißinger (73. Ghindovean) - Schad, Kyerewaa (58. Deters), Grodowski (58. Batmaz) - Wegkamp (58. Wooten)

Kickers Offenbach: Brinkies - Moreno Giesel (63. Garcia), Knothe (46. Marcos), Rossmann, Arh Cesen (65. Jopek) - Albrecht (82. Mesanovic), Breitenbach - Staude (63. Pfeiffer), Nazarov (51. Derflinger), Wanner (46. Feigenspan) - Alvarez (75. Urbich)

Schiedsrichter: Leonidas Exuzidis (Castrop-Rauxel) - Zuschauer: 2000 - Tore: 1:0 Kyerewaa (7.), 2:0 Grodowski (19.), 3:0 Bazzoli (47.), 3:1 Urbich (84.), 4:1 Batmaz (87.) - Gelb: Hahn, Scherder Batmaz / Knothe, Breitenbach, Derflinger

