OFC-Neuzugang: Leon Müller ist gekommen, um Großes zu erreichen

Von: Christian Düncher

Körperlichkeit und Zweikampfführung zählen laut Kickers Offenbachs Sport-Geschäftsführer Christian Hock zu den Qualitäten von Zugang Leon Müller (Mitte, im Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf II). © hübner

Er ist den Fans des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach in unliebsamer Erinnerung und gilt nun beim OFC als Hoffnungsträger auf einer zentralen Position: Leon Müller.

Offenbach – Der 25. April dieses Jahres war kein schöner Tag für die Fans der Offenbacher Kickers, hatte im Nachhinein aber doch etwas Gutes. Denn: Die OFC-Anhänger bekamen – wenn auch sehr schmerzhaft – vorgeführt, zu was Leon Müller in der Lage ist. Er spielte damals noch für den Regionalliga-Rivalen FSV Frankfurt und hatte entscheidenden Anteil daran, dass sich die Bornheimer im Halbfinale der Hessenpokals mit 3:2 gegen den OFC durchsetzten. Müller bereitete das 1:1 mit einer präzisen Ecke vor, traf zum 2:1 und gab den Pass, der zum Siegtor der Gastgeber führte. Darüber hinaus war er extrem präsent im defensiven Mittelfeld. Und das mit 22 Jahren.

Der FSV gewann auch das Finale – mit 7:5 nach Elfmeterschießen gegen Ligarivale TSV Steinbach Haiger. Müller traf vom Punkt. Die Früchte dieses Erfolgs, das DFB-Pokalspiel gegen Rostock, wird er aber nicht kosten können. Der junge Mann mit den rotblonden Haaren hat sich dem OFC angeschlossen und will lieber nach vorne schauen, anstatt mit Wehmut zurück. „Für den FSV, der in der Saison zuvor fast abgestiegen wäre und einen Umbruch hatte, war es eine überragende Spielzeit. Ich hätte natürlich gerne den DFB-Pokal erlebt, bin aber froh, jetzt in Offenbach zu sein und werde alles dafür geben, dass wir in den DFB-Pokal kommen.“ Er ist überzeugt davon, mit den Kickers „Großes erreichen“ zu können. „Der OFC ist einer der absoluten Topvereine in der Regionalliga. Hier ist im Vergleich zum FSV alles noch mal ein bisschen größer und professioneller. Ich will hier spielen und Gas geben.“

OFC-Neuzugang Müller: Karriere-Höhepunkt mit kleinem Makel

In seiner jungen Profi-Karriere hatte er nicht immer die Möglichkeit dazu. Bei Darmstadt 98 trainierte der gebürtige Bad Homburger zwar ab der U19 bei den Profis mit, kam für diese jedoch nur einmal zum Einsatz: am 28. Juni 2020. Letzter Zweitliga-Spieltag, die „Lilien“ waren beim VfB Stuttgart zu Gast und Müller wurde in der letzten Minute eingewechselt. „Ich war davor ein paar Mal im Kader und hatte natürlich gehofft, reinzukommen“, sagt Müller. „Es war ein cooles Erlebnis.“ Allerdings mit kleinem Makel. Corona-bedingt waren keine Fans im Stadion. „Das wäre ausverkauft gewesen, weil Stuttgart als Aufsteiger feststand.“

Weil Müller in Darmstadt „mehr oder weniger außen vor“ war, hatte er sich zwischenzeitlich an den damaligen Regionalligisten RW Koblenz verleihen lassen. „Mir war klar, dass ich einen Verein finden musste, bei dem ich Spielpraxis erhalte. Das war dort der Fall und insofern für mich top. Ich konnte dort viel mitnehmen, sowohl in sportlicher Hinsicht als auch abseits des Platzes. Das war für mich eine wichtige Erfahrung, auch mental.“ Vom damaligen Koblenzer Trainer Heiner Backhaus haben auch andere Leihspieler wie Henry Crosthwaite (ebenfalls Darmstadt, inzwischen Hallescher FC) oder Jakob Lemmer (ehemals OFC, nun Dynamo Dresden) profitiert. „Ich kam aus Darmstadt mit dem Ziel, die Dinge spielerisch zu lösen“, erinnert sich Müller. „In Koblenz musste ich mich anpassen. Es ging gegen den Abstieg und darum, die Spiele irgendwie zu gewinnen. Dort habe ich viele Dinge gelernt. Es ist für junge Spieler wichtig, so eine Station zu haben.“

Nach einer Saison ging es zurück zu den „Lilien“, wo Müller in der Zweitliga-Saison nur Zuschauer war: Viermal saß er auf der Bank, ansonsten auf der Tribüne. Von einem verlorenen Jahr will er dennoch nicht reden. „Ich habe dort unter Top-Bedingungen mit sehr guten Spielern trainiert und viel mitgenommen. Was die vor und nach dem Training machen, diese ganze Professionalität: Das ist einer der Gründe, warum die in der 2. oder 1. Liga spielen.“

Erster Eindruck vom OFC „sehr positiv“

2022 war das Kapitel Darmstadt 98 für Müller beendet. Beim FSV Frankfurt spielte er nun seine beste Saison, absolvierte mit Ausnahme einer Partie, in der er gelbgesperrt fehlte, alle Saisonspiele. Das imponierte auch Christian Hock. Dass Müller „trotz seines jungen Alters beim FSV ein Führungsspieler“ war, betonte der Sport-Geschäftsführer des OFC bei der Verpflichtung des 22-Jährigen und hob die vielen Qualitäten hervor: Körperlichkeit, Tempo, Zweikampfführung und Spielverständnis.

Mit Fußball begonnen hatte Müller bei der SG Rodheim, mit der er den U12-Hessentitel gewann und zum besten Spieler gewählt wurde. Ab der U13 spielte er für den FSV Mainz 05, ab der U17 für Darmstadt 98. Über Koblenz und Frankfurt ging es nun zum OFC. Die ersten Eindrücke von den Kickers seien „sehr positiv“, sagt der Zugang. „Das Training macht Spaß und die Jungs sind gut drauf. Es ist so, wie ich es mir vorgestellt hatte.“

Müller wohnt weiterhin in Rodheim (Wetterau). „Ich fahre nur zehn Minuten länger als vergangene Saison“, sagt der Mittelfeldmann, der an seinem Heimatort die Ruhe schätzt. (Christian Düncher)

Zur Person: Leon Müller Geburtstag: 11.08.2000

Geburtsort: Bad Homburg

Größe: 1,86 Meter Trikotnummer: 6 Position: def. Mittelfeld

Vorherige Stationen: SG Rodheim, Mainz 05 (ab U13), Darmstadt 98 (ab U17), TuS RW Koblenz, FSV Frankfurt

Erfolge: Hessenpokalsieger 2023, ein Einsatz in der 2. Liga für den SV Darmstadt 98