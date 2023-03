Kickers Offenbach macht Fortschritte im Offensivspiel

Von: Christian Düncher

Gelernter Stürmer als Spielmacher: Offenbachs Philipp Hosiner (vorne, im Hinrundenspiel gegen Trier) agierte zuletzt gegen Balingen hinter den Spitzen und überzeugte als Ideen- sowie Passgeber. © Hübner

Nachdem der Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach in der Vorwoche bei der 0:2-Niederlage in Aalen nur wenige Chancen hatte, sah das beim jüngsten 2:1-Erfolg gegen die TSG Balingen deutlich besser aus. Dazu trugen auch einige Umstellungen bei.

Offenbach – Das Wochenende hat Matthias Georg nicht gereicht, um den Missmut über die Gelb-Rote Karte, die Mittelfeldmann Björn Jopek vergangenen Freitag im Heimspiel gegen die TSG Balingen (2:1) nach nicht mal 30 Minuten gesehen hatte, komplett verfliegen zu lassen. Zwar hat der Geschäftsführer der Offenbacher Kickers längst seinen Frieden mit Schiedsrichter Jonas Brombacher (24) gemacht („Er hat sich in der Pause meine Argumente angehört, was nicht selbstverständlich ist, und in der zweiten Hälfte die Kurve bekommen“). Dessen Entscheidung, Jopek innerhalb weniger Sekunden zweimal zu verwarnen, hält er jedoch weiterhin für übereilt – und falsch.

Er habe sich „brutal über den Platzverweis geärgert“, sagte Georg. Denn in Unterzahl mussten die Kickers ihr Spiel umstellen. „Bis dahin war alles aufgegangen, was wir uns vorgenommen hatten.“ In der Tat hatte der OFC die Partie zunächst klar bestimmt und verdient durch ein Tor von Jayson Breitenbach (21.) 1:0 geführt. Hatte Trainer Ersan Parlatan in der Vorwoche bei der 0:2-Niederlage in Aalen insgesamt lediglich vier Großchancen notiert, waren es diesmal gegen Balingen alleine in den ersten 18 Minuten sechs sehr gute Szenen in und um den Strafraum. Die Siebte führte zum 1:0 durch Breitenbach.

Der stürmische Beginn des OFC war auch einigen Umstellungen geschuldet. Nach der Genesung von Maximilian Rossmann (hatte in Aalen aufgrund von Rückenproblemen gefehlt) kehrte Parlatan vom 4-4-2 zum 3-5-2 zurück. Zudem rückten Jost Mairose, Philipp Hosiner und Mike Feigenspan ins Team. Mairose überzeugte als Abräumer sowie Antreiber, war teilweise auch für die Standards zuständig. Der gelernte Stürmer Hosiner spielte als Zehner gute Pässe und Winterzugang Feigenspan war bei seinem Debüt in der Startelf ebenfalls ein Aktivposten. Der Angreifer traf einmal die Latte (18.), zuvor hatte er zweimal im Strafraum abgezogen, die Schüsse wurden aber jeweils geblockt (4.).

Die Offensivspieler Hosiner und Feigenspan hätten ihre Sache „echt gut“ gemacht, lobte Geschäftsführer Matthias Georg. Dass das Duo dennoch zur Pause ausgewechselt wurde, hatte unter anderem taktische Gründe. Aufgrund der Unterzahl-Situation entschied sich Parlatan dazu, auf diesen Positionen in Semir Saric und Lucas Hermes zwei der laufstärksten Kickers-Akteure einzusetzen. Hosiner war zudem „vorbelastet“, so Georg. Der Schiedsrichter hatte ihm früh wegen Meckerns Gelb gezeigt und signalisiert, dass er ihn beim nächsten Vergehen des Feldes verweisen würde.

Aber auch die eingewechselten Akteure machten ihre Sache gut. „Der eine oder andere hat gezeigt, was für einen Wert er fürs Team hat. Für uns sind alle wichtig“, sagte Georg und nahm erfreut zur Kenntnis, dass die Ausfallliste viel kürzer geworden ist. Neben Mairose gab auch Maik Vetter sein Comeback nach Verletzungspause, Christian Derflinger saß erstmals wieder auf der Bank und am Samstag im Verfolgerduell beim FC Homburg (14 Uhr) darf auch Dominik Wanner nach Gelb-Sperre wieder mitwirken. Nur Jopek (Gelb-Rot-Sperre) wird fehlen. „Es tut uns gut, dass wir wieder mehr Optionen haben“, befand Georg. „Das ging uns zuletzt etwas ab.“

Möglicherweise kehrt aufgrund Jopeks Ausfall Rafael Garcia in den Kader zurück. Der Offensivmann hatte in Aalen in der Startelf gestanden, aber nicht überzeugt. Gegen Balingen war er nicht im Kader. „Das fiel dem Trainer nicht leicht, aber er hatte sich für andere Spieler entschieden“, erklärte der OFC-Geschäftsführer.

