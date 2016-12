OFC trotz Rückgangs die Nummer eins

Kickers haben die meisten Zuschauer in der Regionalliga Südwest

+ © Hübner Die rote Wand: Mehr als 5000 Zuschauer kamen diese Saison bislang zu den Heimspielen der Offenbacher Kickers. Das bedeutet im Vergleich zur vergangenen Saison einen Rückgang um fast 20 Prozent, ist aber trotzdem Bestwert der Regionalliga Südwest. © Hübner

Offenbach - Sportlich sind die Offenbacher Kickers derzeit nur die Nummer 15 in der Fußball-Regionalliga Südwest. In der Zuschauertabelle liegen sie aber ganz vorne, obwohl die Zahlen schlechter sind als vergangene Saison. Das gilt aber nicht nur für den OFC. Im Mittelpunkt der Kritik: die Spielplangestaltung. Von Christian Düncher

Sascha Döther ist nicht zu beneiden. Er muss mit seinen Mitarbeitern 684 Spiele terminieren – und zwar so, dass nach Möglichkeit alle Vereine und vor allem deren Fans zufrieden sind. Eine unlösbare Aufgabe. Dessen ist sich auch der Geschäftsführer der Regionalliga Südwest bewusst. Die Gestaltung des Spielplans sei „schwierig“, gibt Döther zu, sieht aber kein grundsätzliches Problem. Der Zuschauerschnitt liege mit 1720 etwa auf dem Wert, den man am Ende der vergangenen Saison hatte. Damals waren es 1733 pro Begegnung.

Döther ist aber nicht entgangen, dass fast alle großen Vereine bisher im Schnitt weniger Zuschauer haben als in der vergangenen Saison. Am gravierendsten ist der Rückgang bei Waldhof Mannheim. Der Titelverteidiger, 2015/16 mit einem Schnitt von 6 537 noch Zuschauerkrösus, fiel auf einen Wert von 3751 zurück, obwohl er auf Platz zwei überwintert, was am Ende der Saison die erneute Teilnahme an den Aufstiegsspielen bedeuten würde. Zu berücksichtigen ist, dass das attraktive Heimspiel gegen Kickers Offenbach erst nach der Winterpause stattfindet. Kämen dann nur annähernd so viele Zuschauer wie in der vergangenen Saison (11.600), würde die Bilanz der Mannheimer besser ausschauen. Der Rückgang wäre trotzdem unübersehbar.

Döther verzichtet auf allgemeine Ferndiagnosen („Das muss man im Detail betrachten“), verweist jedoch darauf, dass Mannheim vor zwei Jahren einen Schnitt von knapp 3000 Zuschauern hatte und man sich auch angesichts der Enttäuschung über den verpassten Aufstieg nun wieder diesem Wert nähere. Ähnlich verhält es sich bei den Offenbacher Kickers, bei denen die Zahlen seit der Meistersaison 2014/15 (6429) ebenfalls rückläufig sind. Waren es 2015/16 immerhin noch 6132, liegt man inzwischen bei 5025. Damit führt der OFC zwar die Zuschauertabelle an (mit klarem Vorsprung auf Waldhof Mannheim), für Jubel sorgt das bei den Verantwortlichen aber nicht. Denn: Zieht man davon unter anderem die Freikarten ab, ergibt sich ein Wert von 4700. Damit liegen die Kickers im Schnitt etwa 300 Zuschauer unter der Kalkulation. OFC-Geschäftsführer Christopher Fiori beruhigt aber: Die Auswirkungen auf den Etat seien nicht gravierend. Man müsse ohnehin abwarten, mit welchem Wert man die Spielzeit abschließt.

Das Wetter wird gegen Ende der Saison freilich besser. Allzu viele Gegner, die Fanmassen mitbringen, erwarten die Kickers jedoch nicht mehr. Es liegt daher auch an der Mannschaft, mit entsprechenden Leistungen die Grundlage für einen Anstieg der Zuschauerzahl zu schaffen. Fiori sieht in der sportlichen Situation den Hauptgrund für den Rückgang, nimmt die Mannschaft aber in Schutz. „Mit minus neun Punkten in die Saison zu starten, ist nicht so einladend. Wir waren daher lange Letzter. Hinzu kam, dass die Insolvenz in einigen Bereichen zu einer gewissen Hemmung geführt hat. Das betraf auch den Kartenverkauf“, so der OFC-Geschäftsführer.

Bilder: Kickers-Tag auf dem Wilhelmsplatz Zur Fotostrecke

Die Fans kritisieren derweil die Spielplangestaltung. Vor allem die „englischen Wochen“ mit Begegnungen am Dienstag- und Mittwochabend sind ihnen ein Dorn im Auge. Döther gibt zu, dass das „nicht optimal“ sei, bittet aber um Verständnis. „Wir haben diese Saison 19 statt 18 Mannschaften und daher mehr Spieltage“, erklärt er. Um die Anzahl der Ausfälle in Grenzen zu halten, wurden möglichst viele Spieltage in die Zeit vor der Winterpause gelegt. Eine weitere Möglichkeit wäre gewesen (wie in der Regionalliga Bayern) drei Wochen früher in die Saison zu starten. „Das wird aber auch nicht überall gerne gesehen“, sagt Döther und verweist zudem auf ein weiteres Problem: den Sicherheitsaspekt. So komme es in Bayern seltener vor, dass an bestimmten Terminen nicht gespielt werden kann, weil zur gleichen Zeit rivalisierende Teams in einer höheren Liga kicken.