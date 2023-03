Kickers Offenbach: Minimalistisch, aber erfolgreich

Von: Christian Düncher

Offensivspieler Lucas Hermes (links, gegen Noel Knothe vom FSV Frankfurt) war bei den vergangenen drei 1:0-Erfolgen der Offenbacher Kickers zweimal der Schütze des Siegtreffers. © hübner

Die jüngsten drei 1:0-Siege des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach zeigen Stärken und zugleich Probleme auf. Der lange verletzte Dominik Wanner freut sich derweil über sein erfolgreiches Comeback

Offenbach – Die Offenbacher Kickers haben ein neues Standard-Ergebnis: 1:0. Die vergangenen drei Pflichtspiele wurden so gewonnen: vor der Winterpause in der Fußball-Regionalliga Südwest gegen RW Koblenz, danach im Hessenpokal bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz und am Sonntag im Kampf um Punkte beim FSV Frankfurt. Das spricht einerseits für eine gute Defensive, verdeutlicht jedoch auch, woran es weiterhin hapert: Die Kickers schießen zu wenig Tore, um Spiele auch mal in Ruhe über die Bühne zu bekommen.

Der Siegtreffer gegen Koblenz fiel erst in der 81. Minute. In Fulda musste der OFC nach früher Führung (2.) im zweiten Durchgang bangen. Und im „kleinen Mainderby“ gelang die Entscheidung sogar erst in der Nachspielzeit. Trainer Ersan Parlatan war nach dem Last-Minute-Treffer von Jayson Breitenbach zwar zunächst vor Freude aus dem Häuschen, gab später jedoch auf der Pressekonferenz zu, dass ihm weniger Spannung durchaus lieb gewesen wäre. Bereits in Fulda hatte er bemängelt, dass es sein Team versäumt hatte, in Hälfte eins mindestens ein Tor nachzulegen. Und in Frankfurt hätte es zur Pause mindestens 1:0 für den OFC stehen müssen.

Immerhin: Die Kickers erspielten sich am Bornheimer Hang mehr Chancen als in der Woche zuvor in der Johannisau. Aber sie machten erneut zu wenig daraus. „Die Chancenverwertung war unser Manko“, sagte Parlatan nach dem „kleinen Mainderby“ mit Blick auf die Phase bis zur 80. Minute. Da traf es sich gut, dass der OFC eine seiner großen Stärken über den Winter erfolgreich konserviert hat: die Joker-Qualitäten. Denn vorbereitet wurde der Siegtreffer in Dominik Wanner von einem der fünf eingewechselten Spieler. Mit seiner Vorlage feierte er zudem ein erfolgreiches Comeback nach längerer Verletzungspause.

Wanner, mit Björn Jopek (beide vier Tore, vier Vorlagen) Topscorer des aktuellen Kaders, hatte seit Mitte November mit muskulären Problemen zu kämpfen und war daher auch im Trainingslager nur Zuschauer. In Frankfurt stand er erstmals wieder im Kader und unterstrich seinen Wert für die Mannschaft mit dem finalen Pass auf Siegtorschütze Breitenbach. Zuvor war ihm die fehlende Spielpraxis aber in einigen Szenen durchaus anzumerken, unter anderem, als er in aussichtsreicher Position mehrfach einen Schuss antäuschte, dann aber einen Haken schlug und der FSV klären konnte. „Ich war ein bisschen länger raus, aber es ist alles gut“, sagte der 23-jährige Flügelspieler. „Ich bin froh, dass ich ein paar Minuten sammeln konnte. Ein bisschen mehr wären möglich gewesen. Aber ich will nicht überpacen, lieber step by step.“

Wanner habe nach der langen Pause Kraft für 20 Minuten gehabt, hatte Parlatan im Anschluss an die Partie erklärt. Folglich war der Offensivmann auch erst in der Endphase eingewechselt worden. Auch Routinier Björn Jopek hätte laut Parlatan nach einer leichten muskulären Verletzung rund 20 Minuten spielen können. In diesem Fall verzichtete der Trainer aber auf eine Einwechslung, auch weil er kein unnötiges Risiko eingehen wollte. Die Youngster Almin Mesanovic (19) und Julian Albrecht (21) hatten ihre Sache ohnehin sehr gut gemacht, wie schon in der Vorwoche in Fulda. „Es war nicht zu erwarten, dass sie in einem Pokalspiel und einem Derby so eine Leistung bringen“, sagte Georg, zeigte sich aber in der Auffassung bestätigt, dass der Kader trotz der Beförderung der Talente Roko Mrvelj (U19) und Damjan Balic (U21) zwar klein, aber qualitativ gut besetzt ist.

Pokaltickets erhältlich Der Vorverkauf für das Hessenpokal-Halbfinalspiel der Offenbacher Kickers bei Regionalliga-Rivale FSV Frankfurt (24. April, 19 Uhr) hat begonnen. Tickets für das „kleine Mainderby“ sind im OFC-Fanshop im Stadion auf dem Bieberer Berg oder über die Online-Plattform „Reservix“ erhältlich. (cd)