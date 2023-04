Kickers Offenbach mit Hahn, Korb und Vetter? „Wäre ein Traum“

Von: Christian Düncher

Will irgendwann wieder im OFC-Trikot jubeln: André Hahn vom Erstligisten FC Augsburg (rechts). © -

Peter Roth, Vizepräsident des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach, äußert sich zur Personalplanung und einem Gerücht. Es geht um die mögliche Rückkehr eines Ex-Nationalspielers.

Offenbach – Alle drei verkörpern die Tugenden, die bei Kickers Offenbach so sehr geschätzt werden. Und alle drei könnten unter Umständen in nicht allzu ferner Zukunft zusammen beim OFC spielen. Die Rede ist von André Hahn, Sascha Korb und Maik Vetter.

„Das wäre ein Traum“, sagt Vizepräsident Peter Roth mit Blick auf eine mögliche Rückkehr Hahns. „Er ist bei uns natürlich immer ein Thema.“ Erste Gerüchte waren bereits Anfang März aufgekommen, als der „kicker“ über Hahn berichtet hatte. Der Erstligist FC Augsburg wolle mit dem 32 Jahre alten Offensivmann, der nach einen Knorpelschaden seine Reha in Neu-Isenburg absolviert, verlängern, aber zu leistungsbezogenen Konditionen. Und: Hahns Familie wohne inzwischen wieder in der Region Offenbach. Das nährte bei OFC-Fans die Hoffnung auf eine Rückkehr des ehemaligen Drittligaspielers der Kickers.

Aktuell sei an dieser Personalie aber „gar nichts dran“, stellte Roth klar. Jürgen Bauer, Hahns Schwiegervater sowie lange Jahre OFC-Sponsor und -Verwaltungsrat, bestätigte, dass der ehemalige Nationalspieler (ein Einsatz) erst mal fit werden und in Augsburg verlängern will. „Wenn er mit der Bundesliga aufhört und das Knie hält, würde er aber von Herzen gerne noch mal bei den Kickers spielen.“

Eine andere Rückkehr ist derweil so gut wie fix: Nachdem der Wechsel von Sascha Korb (29) im Winter daran gescheitert war, dass Ligarivale Aalen die Freigabe nicht erteilte hatte, geht Roth davon aus, dass der Transfer zur kommenden Saison klappt. Man sei „in finalen Gesprächen“ mit dem gebürtigen Offenbacher, der von 1996 bis 2016 für die Kickers gespielt hatte.

Am Gerücht, Korb sei als Ersatz für den zuletzt oft verletzten Maik Vetter (31) vorgesehen, dessen Vertrag ausläuft, sei nichts dran, so Roth. Im Gegenteil: Vetter soll verlängern und „auf jeden Fall über seine Fußball-Kariere hinaus im Verein gehalten werden.“ Eventuell als Assistent oder Teammanager. Man sei auch hier in Gesprächen. „Er ist ein kluger Kopf und eine Ikone beim OFC“, sagte der Vizepräsident. Vetter sei für kommende Saison nicht als Standby-Spieler, sondern fest eingeplant. Sollte der Körper nicht mehr mitmachen, ziehe man „Plan B“ vor.

