OFC mit Scheuklappen ins Spiel des Jahres – Gerüchte um Neuzugang aus Fulda

Von: Christian Düncher

So schnell trifft man sich wieder: Am 5. März siegten Vincent Moreno (vorne) und Mike Feigenspan (hinten) mit dem OFC in der Liga 1:0 beim FSV Frankfurt. Nun geht es an gleicher Stelle um den Einzug ins Hessenpokalfinale. © hübner

Beim Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach blendet man vor dem Hessenpokal-Halbfinale beim FSV Frankfurt alle Nebengeräusche aus und verspricht: „Alle sind heiß.“

Offenbach – Ist es Trotz, das Pfeifen im Walde, oder der Versuch, vor dem wohl wichtigsten Spiel der Saison alles andere auszublenden? Bei Kickers Offenbach hat man vor dem Hessenpokal-Halbfinale beim benachbarten Regionalliga-Konkurrenten FSV Frankfurt (Dienstag, 19 Uhr) jedenfalls die Scheuklappen aufgesetzt.

Die 0:1-Pleite vom Freitag gegen den VfB Stuttgart II? Wurde laut Interimscoach Alfred Kaminski sofort analysiert und ist seit Samstag „erledigt“. Die völlig gegensätzlich verlaufenden Formkurven beider Teams (OFC seit fünf Spielen sieglos, FSV bestes Rückrundenteam) sind für Kaminski ebenfalls uninteressant. „Ich will jedes Spiel gewinnen. Das wäre auch so, wenn wir auf einen höherklassigen Gegner treffen würden“, betont der 59-Jährige.

Kickers Offenbach: Derby mit Emotionen im Pokal-Halbfinale

Der Trend spricht wahrlich nicht für die Kickers, wenngleich sie mit zwölf Titeln Rekordsieger in diesem Wettbewerb sind und den FSV diese Saison in der Liga schon zweimal besiegt haben (3:1, 1:0). Die letzte Niederlage gegen die Bornheimer datiert vom 13. März 2019. Für Kaminski sind das nur Zahlenspiele. „Wir schauen nicht zurück, das ist uninteressant“, stellt er klar: „Was zählt, ist am Dienstag ab 19 Uhr.“ An Motivation dürfe es da nicht mangeln. „Pokal ist immer super. Da hat man sofort ein Ergebnis und weiß nach dem Spiel, ob man eine Runde weiter ist oder nicht. Zudem ist es ein Derby. Das sind Emotionen. Ich freue mich mega darauf“, betont der Trainer.

Aber gelingt es auch seinen Spielern, den Schalter nach den Rückschlägen und der Unruhe der vergangenen Wochen umzulegen? „Ich glaube, dass die Köpfe frei sind“, sagt Kaminski. Julian Albrecht bestätigt das. „Die Enttäuschung war nach der Niederlage gegen Stuttgart sehr groß. Aber wir haben das direkt nach dem Spiel besprochen“, berichtet das 21 Jahre alte Mittelfeldtalent. „Wir wissen um die Bedeutung. Halbfinale, Derby – da muss man keinen motivieren, da sind alle heiß.“

OFC: Sieg gegen FSV Frankfurt könnte DFB-Pokal-Teilnahme bedeuten

Vergangene Saison war es den Kickers in ähnlicher Situation gelungen, nochmals alles aus sich rauszuholen. Auch damals wurde der Aufstieg verspielt, im Pokalfinale gelang jedoch – trotz einiger Ausfälle – ein 1:0-Erfolg gegen den formstärkeren Ligarivalen TSV Steinbach-Haiger. Der Titelgewinn und die damit verbundene Qualifikation für den lukrativen, nationalen Cup-Wettbewerb waren damals ein kleiner Trost. Und diesmal? „Mit Rettung der Saison hat das nichts zu tun“, so Kaminski. „Das ist ein Halbfinale. Das will man gewinnen. Darum geht es.“

Möglicherweise entscheidet sich in diesem Halbfinale jedoch nicht nur, wer ins Endspiel einzieht. Sollte in der anderen Partie der SV Wehen Wiesbaden gegen Steinbach siegen und die Drittligasaison in den Top Vier beenden (aktuell ist das Team aus der Landeshauptstadt Zweiter), stünde der Finalgegner automatisch im DFB-Pokal. „Das interessiert mich 0,0. Das sind so viele Konjunktive“, sagt der Kickers-Trainer.

Kickers Offenbach muss Offensivprobleme lösen

Aber gilt das auch für seine Spieler? „Ich bin jemand, der sich grundsätzlich nicht so viel Druck macht“, erzählt Albrecht. Bei seiner vorherigen Station Hertha BSC II stand ohnehin die Entwicklung der Spieler im Vordergrund. Bei den Kickers sei das „auch aufgrund der vielen Fans etwas ganz anderes“. Mit Blick aufs Halbfinale ergänzte er: „Das ist ein Spiel, das ist alles möglich.“

Personell ist die Situation nahezu unverändert. Der zuletzt in der Liga gelb-gesperrte Björn Jopek kehrt zwar zurück, dafür fällt neben den Langzeitverletzten Jost Mairose, Dominik Wanner und David Richter auch Jayson Breitenbach aus, der gegen Stuttgart mit dem Fuß umgeknickt war. Eine genaue Diagnose stand am Montag noch aus. Der Einsatz von Maximilian Rossmann (Trainingsrückstand nach Erkältung) entscheidet sich kurzfristig. Jopek könnte für Vetter in die Anfangself rücken, der gegen Stuttgart nach dem Seitenwechsel ebenso abgebaut hatte wie Spielmacher Christian Derflinger bei dessen Startelf-Comeback nach längerer Verletzungspause.

Zu lösen gilt es auch die Offensivprobleme, die den OFC lange plagen. „Wir haben wenig Zeit“, sagt Kaminski, der auch am Samstag sowie Sonntag trainieren ließ. Zu tun gibt es genug: „Ich habe viele Wünsche. Ich wünsche mir zum Beispiel, dass wir als Mannschaft die Einwechselspieler besser integrieren.“ In Frankfurt wird der OFC sicherlich auf Impulse von der Bank angewiesen sein. (Christian Düncher)

Holt Kaminski Pomnitz aus Fulda zum OFC? Laut „torgranate.de“ hat Kickers Offenbach Interesse an Leon Pomnitz (27) von Regionalliga-Rivale SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. OFC-Trainer Alfred Kaminski kennt den Spielmacher aus seiner Zeit bei der SG, schätzt ihn („Könnte 3. Liga spielen“), weiß aber auch, dass dieser dort privat und beruflich verwurzelt ist. „Er hatte sich schon mal für diesen Weg entschieden“, sagt Kaminski angesichts der Tatsache, dass Pomnitz einst vom 1.FC Köln (U17, U19) nach Osthessen zurückgekehrt war, um dort als Amateur zu spielen. Wahrscheinlichkeit eines Wechsels: eher gering. Zumal Pomnitz noch einen Vertrag bis 2024 hat und somit wohl Ablöse kosten würde. (cd)