Kickers Offenbach: Mit Serie Vertrauen zurückgewinnen

Von: Christian Düncher

Wollen erneut gegen den Bahlinger SC jubeln (von links): Almin Mesanovic, Mike Feigenspan und Björn Jopek, der letzte Saison beim 2:1-Heimsieg zum Ausgleich traf. Von den 14 damals eingesetzten OFC-Spielern hat die Hälfte den Verein verlassen (Kurbegovic, Zieleniecki, Hermes, Saric, Hosiner) oder spielt keine Rolle mehr (Engl, Garcia). © hübner

Mit einem Sieg gegen den Bahlinger SC will Kickers Offenbach wieder in die Spur kommen. Bei der Stürmersuche soll‘s derweil keinen Schnellschuss geben

Offenbach – In emotionaler Hinsicht hat Christian Neidhart eine äußerst wechselhafte Woche hinter sich. Zwei Tage lang sei er nach der 1:2-Pleite bei Aufsteiger Schott Mainz „sehr angefressen“ gewesen, berichtet der 54-Jährige, der über sich selbst sagt, dass er schlecht mit Niederlagen umgehen könne. Vor allem mit vermeidbaren. Was den Trainer der Offenbacher Kickers aber besonders geärgert hatte, war, „dass wir uns untereinander im Stich gelassen haben. Wenn einer einen Fehler macht, muss ein anderer ihn ausbügeln. Das war gegen Schott Mainz nicht der Fall“, so Neidhart.

Statt die Serie von zuvor drei Spielen ohne Niederlage auszubauen und zumindest den Anschluss zur Spitze zu halten, stehen nach sechs Begegnungen nur sieben Punkte zu Buche. Er selbst könne damit „vielleicht am schlechtesten umgehen“, sagt Neidhart, der freilich auch mehr erwartet hatte. Umso erfreuter hat er zur Kenntnis genommen, dass im Verein „alle sehr besonnen und ruhig“ seien. Jeder könne die aktuelle Situation gut einschätzen, meint der OFC-Trainer.

Neidhart weiß aber auch, dass die Geduld endlich ist. „Am meisten tut es mir weh, dass wir Leute enttäuscht haben, die uns Vertrauen gegeben haben“, sagt er. Es sei daher an der Zeit, „Vertrauen zurückzugeben“. Bestenfalls mit einer Serie. Denn: „Es wäre natürlich wünschenswert, dass wir oben dranbleiben.“

Starten soll diese Serie am Samstag (14 Uhr) im Heimspiel gegen den Bahlinger SC, der ebenfalls nicht gut gestartet ist (fünf Punkte aus sechs Spielen, 6:8 Tore), unter der Woche aber im Landespokal durch ein 4:1 (0:1) gegen den SC Pfullendorf Selbstvertrauen sammelte. Doch über die Mannschaft vom Kaiserstuhl will Neidhart im Vorfeld der Partie gar nicht reden. Man analysiere zwar jeden Gegner bis ins kleinste Detail, aber diesmal solle der Fokus voll auf dem eigenen Team liegen, betont der Fußballlehrer. Ohnehin: Das Wort Fokus benutzt Neidhart in diesen Tagen auffallend häufig. Offenbar soll vor dem wichtigen Heimspiel nichts die Konzentration stören. Auch nicht die so dringend nötige Verstärkung für den Sturm.

Kandidat Benjamin Hadzic (24, zuletzt 1.FC Schweinfurt) habe im Probetraining einen positiven Eindruck gemacht, sagt Christian Hock, Sport-Geschäfstführer der Kickers. Man werde aber nichts überstürzen, sondern sich im Laufe des Wochenendes in aller Ruhe intern beraten.

Man darf daher gespannt sein, wen Neidhart als Sturmspitze aufbieten wird. Allzu groß ist die Auswahl nicht. Der Trainer hat aber Vertrauen in sein Team. „Ich denke, dass wir als Mannschaft noch mal ganz, ganz eng zusammengerückt und ehrlich miteinander umgegangen sind“, sagt der Kickers-Coach. Mit den Spielern habe er „Klartext“ gesprochen, sie jedoch gleichzeitig aufgebaut, „um am Wochenende wieder in die Spur zu kommen“. Man müsse zu Hause wieder eine „gewisse Wucht hinkriegen“, so wie das gegen die Stuttgarter Kickers und Eintracht Frankfurt II über weite Strecken der Fall war. Und hinten müsse jeder gewillt sein, Fehler der Kollegen auszubügeln.

Mit Ausnahme der Langzeitverletzten stehen Neidhart sämtliche Spieler zur Verfügung, auch die in Mainz angeschlagen ausgewechselten Dominik Wanner und Jayson Breitenbach. Björn Jopek scheint nach Zehenbruch ebenfalls eine Alternative zu sein.

Die Spieltage 13 bis 14 wurden derweil terminiert. Der OFC gastiert demnach samstags (14. Oktober, 14 Uhr) bei der TSG Balingen und hat freitags (20. Oktober, 19 Uhr) den Aufsteiger TuS Koblenz zu Gast.

Neidhart begeistert von geplantem Fanmarsch: „Das ist total geil“ Es ist ein bemerkenswertes Zeichen in sportlich mal wieder schwierigen Zeiten: Trotz der bislang enttäuschenden Punkteausbeute der Offenbacher Kickers stärken die Anhänger der Mannschaft den Rücken. Es sei „noch alles drin“, schreibt die „Szene Offenbach“ in einem Statement. Gegen Eintracht Frankfurt II habe die Mannschaft „in einer klassischen Kickers-Viertelstunde bewiesen, dass mit unbändigem Willen auch in der Nachspielzeit noch Spiele gedreht werden können.“ In Hoffenheim habe das Team „um jeden Zentimeter gefightet“ und dabei „schönen Fußball“ gezeigt. In den nächsten Spielen gelte es daher umso mehr, „der Mannschaft zu zeigen, dass wir Fans bedingungslos hinter ihr stehen. Nur zusammen können wir Großes erreichen“, sagt die Vereinigung der aktiven OFC-Fanclubs. „Um dieses Stimmungsbild auch optisch in die Stadt zu tragen und deutlich zu machen, dass wir trotz aller Enttäuschung zu unserem Verein stehen“, wird es vor der Partie gegen Bahlingen einen Fanmarsch durch Offenbach geben. Treffpunkt (11 Uhr) und Start (12 Uhr) sind am Wilhelmsplatz. „Das ist total geil“, sagt OFC-Trainer Christian Neidhart. Die Unterstützung sei in den vergangenen Wochen ohnehin „sehr, sehr gut“ gewesen. (cd)