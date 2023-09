Kickers Offenbach: Moreno und die Premieren

Von: Christian Düncher

„Ich habe mich von meinen Emotionen leiten lassen“, sagt Vincent Moreno Giesel (rechts) über den improvisierten Jubel nach seinem ersten Pflichtspieltor als OFC-Profi. © Hübner

Nach seinem ersten Tor freut sich Kickers Offenbachs Vincent Moreno Giesel auf eine weitere Premiere: Sein erstes Spiel gegen den TSV Schott Mainz.

Offenbach – Ein paar schnelle Schritte, Absprung, Kopfball, kurzes Zittern und dann improvisierter Jubel: Nach dem Führungstreffer gegen Fulda rannte Kickers Offenbachs Torschütze Vincent Moreno Giesel zunächst mit rausgestreckter Zunge auf Keanu Staude zu, bog dann scharf ab in Richtung Waldemar-Klein-Tribüne und ballte zweimal im Sprung die Faust, ehe er an der Seitenlinie die Glückwünsche der Mitspieler entgegennahm.

„Das war spontan, ich habe mich von meinen Emotionen leiten lassen“, erzählt Moreno Giesel, „da war nichts einstudiert.“ Kein Wunder, der Mann mit der Rückennummer 32 ist schließlich Verteidiger und zudem noch recht jung. Der Treffer gegen Fulda war im 35. Pflichtspiel für die Kickers das erste Tor des 21-Jährigen. Nach der Premiere musste er erst mal die Gedanken ordnen. „Das war sehr überwältigend, vor allem zu Hause. Meine Familie war im Stadion. Das 1:0 ist ohnehin immer etwas Besonderes, außerdem war’s ein Abendspiel. Ein sehr, sehr schönes Gefühl“, berichtete er und fügte verschmitzt an: „Vielleicht mache ich mir für den nächsten Torjubel mal Gedanken.“

Neben dem Treffer gegen Fulda stehen bislang zwei Assists in der Vita des Rechtsverteidigers. Das ist noch ausbaufähig. Dessen ist sich der gebürtige Hanauer, der seit dem ersten Lebensjahr in Offenbach wohnt, bewusst. Er sagt aber auch: „Es geht nicht nur um Tore oder Vorlagen. Es gibt immer Sachen, an denen man arbeiten kann. Kläre ich hinten auf der Linie, ist das auch wichtig. Ich versuche, dem Team zu helfen.“

Ein Zufall war sein erstes Tor keineswegs. „Vom Trainerteam wird gefordert, dass die Außenverteidiger nach vorne gehen. Wir haben einige Abläufe trainiert“, erzählt Moreno Giesel. „Als ich sah, dass Ronny Marcos die Flanke bringt, habe ich die letzten Meter gemacht. Da ich nicht so der Kopfballspieler bin, wollte ich den Ball nur aufs Tor bringen. Er war nicht extrem wuchtig. Ich bin daher froh, dass es gereicht hat.“

Mit dem Treffer belohnte sich das Eigengewächs selbst für seine positive Entwicklung. Als A-Jugendlicher war Moreno Giesel bereits in den Profikader befördert worden, kam aber in den ersten zwei Jahren nur einmal zum Einsatz: „Bei mir ist alles etwas langsamer verlaufen, aber es war vielleicht gut, dass ich mehr Zeit hatte und mich peu à peu steigern konnte“, Seit der vergangenen Saison ist er hinten rechts gesetzt. In der aktuellen Runde kam er sogar als einziger Feldspieler in allen fünf Partien über die vollen 90 Minuten zum Einsatz. „Dass ich jetzt das Vertrauen bekomme und regelmäßig spiele, freut mich total“, sagt der junge Mann, der erst in der U19 von Trainer Steven Kessler (inzwischen Coach der U21) zum Rechtsverteidiger umgeschult wurde. Angefangen hatte für ihn alles beim BSC Offenbach sowie der SG Wiking. Seit der U13 ist er beim OFC.

Am Samstag (14 Uhr) steht für Moreno Giesel bei Schott Mainz eine weitere Premiere an: „Gegen die habe ich noch nicht gespielt.“ Entweder war er verletzt – oder kam nicht zum Einsatz. Was auf die Kickers zukommt, weiß der 21-Jährige dennoch. „Es ist nicht einfach auf Kunstrasen. Das muss man annehmen. Schott Mainz hat oft erst spät verloren. Wir müssen uns richtig reinhängen und versuchen, drei Punkte zu holen.“

