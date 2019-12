OFC muss wieder gewinnen – aber wie?

Eine gefährliche Situation: Interimstrainer Steven Kessler (rechts), Geschäftsführer Thomas Sobotzik (Mitte) und Teammanager Bernd Winter konnten die Kickers nicht stabilisieren. Seit dem 18. August ist der OFC mit zehn Punkten in 13 Spielen von Platz eins auf 13 abgestürzt. Foto: Hübner

Die Kickers Offenbach sind nach der Niederlage gegen den SSV Ulm im Abstiegskampf angekommen. Wie geht es jetzt beim OFC weiter?

Offenbach – Thomas Sobotziks Miene war der Lage der Kickers Offenbach angepasst. Mit ernstem Blick sprach er nach der 0:1-Niederlage beim SSV Ulm 1846 über die nach sechs Spielen ohne Sieg immer dramatischere Situation beim Tabellen-13. der Regionalliga Südwest. Der neue OFC-Geschäftsführer, gerade mal zwei Wochen im Amt, hat längst realisiert, welch schwere Aufgabe er übernommen hat. „Wir stehen vor einer schwierigen Saison“, räumte Sobotzik nach der „verdienten Niederlage“ ein: „Es ist kein Zufall, dass die Mannschaft da steht, wo sie in der Tabelle steht.“

Und dann sprach er einen Satz aus, leise zwar, aber mit der Kraft eines Donnerschlags: „Wir müsssen festhalten, dass die Zielsetzung vor der Saison nicht der Stärke des Kaders entsprochen hat.“

Kickers Offenbach: Problemzonen auf allen Ebenen – OFC spielt gegen den Abstieg

Der Ex-Profi hatte auch im Ulmer Donaustadion registrieren müssen, wie gravierend die Unzulänglichkeiten sind, die sich immer brutaler in den Ergebnissen wiederspiegeln. „Es ist ziemlich klar, gegen was wir spielen“, betonte Sobotzik, ohne das Wort Abstieg in den Mund zu nehmen. Doch die Schwächen in allen Belangen lassen nur diesen Schluss zu: es geht gegen den Abstieg.

Die Offenbacher Problemzonen:

Die Defensive: Die Ligarivalen haben die DNA des OFC längst entschlüsselt. Es genügen zwei, drei schnelle Kombinationen, um die langsame Offenbacher Defensive völlig aus den Angeln zu heben. Ausgangspunkt ist die unzureichende Laufarbeit, beginnend im zentralen Mittelfeld. Dort gelingt es derzeit weder Luigi Campagna noch Kapitän Richard Weil, die Mitte abzudichten. Die Folge: In Ulm durfte Marcel Schmidts beim 0:1 über links ungehindert flanken – im Strafraum stand Ardian Morina völlig frei, weil kein Offenbacher Abwehrspieler in der Lage war, das defensive Umschalten in höchstem Tempo zu bewerkstelligen. Zwei Aluminiumtreffer der Ulmer sowie der starke Torwart Dominik Draband verhinderten eine höhere Niederlage.

Kickers Offenbach: Zu wenig Tore – Gewinnen gegen SC Freiburg II und VfR Aalen sind Pflicht

Die Offensive: „Wir machen einfach zu wenig Tore“, meinte Innenverteidiger Lucas Albrecht : „Wir haben viel Ballbesitz, zirkulieren und zirkulieren, aber es kommt nichts dabei rum.“ Unterstützung erhält er von seinem Torhüter. „Wir sind nicht zwingend genug und haben zu wenig Leute vorne in der Box“, analysierte Draband. 21 Tore in 18 Spielen sprechen eine deutliche Sprache, nur vier Vereine sind noch harmloser. Die Offensivkräfte Moritz Reinhard (2 Tore), Moritz Hartmann (3) und Nejmeddin Daghfous (5) sind seit Wochen das Sinnbild für mangelnde Durchschlagskraft. Konkurrenz gibt es nicht, weil Andis Shala (2) fußballerisch völlig limitiert ist.

Die Selbstwahrnehmung: „Wir sind natürlich mit ganz anderen Erwartungen nach Offenbach gekommen“, sprach Dominik Draband das aus, was noch immer in den Köpfen der Spieler geistert. „Dass wir mal im Abstiegskampf stehen würden, damit hätte ich nie gerechnet.“ Noch immer ist der Glaube an die eigenen Fähigkeiten weit größer als die Qualität, sie auf den Rasen zu bringen.

Eine gefährliche Situation, die auch Sobotzik nachdenklich stimmt. „Wir müssen erstmal sehen, dass wir wieder in der Lage sind, Spiele zu gewinnen“, sagte der Geschäftsführer. „Wir müssen die letzten beiden Spiele gewinnen“, forderte Kapitän Weil mit Blick auf die Partien gegen den SC Freiburg II und beim VfR Aalen. Dazu kommt noch das Hessenpokalspiel beim FC Gießen. Mit Leistungen wie in Ulm wird das aber schwer bis unmöglich.

Kickers Offenbach wollen Trainerfrage schnellstmöglich klären

Der Trainer: Interimslösung Steven Kessler, Nachfolger des nach vier sieglosen Spielen entlassenen Daniel Steuernagel, wirkt immer ratloser und damit einhergehend auch mutloser. In Ulm fehlte in Maik Vetter ein Akteur, der die Elemente Tempo, Aggressivität und Einsatz vorlebt. Ersetzt wurde er von Matias Pyysalo, einem Spieler, der zwar fix auf den Beinen ist, dem aber Körperlichkeit und Robustheit völlig abgehen. Zur Pause reagierte Kessler, stellte auf ein 4-2-3-1 um und brachte den mutigen, flinken Jakob Lemmer sowie den spielerisch besseren Niklas Hecht-Zirpel. Bezeichnend aber, dass Pyysalo und Reinhard gehen mussten. Dabei hatten sich auch vermeintliche Routiniers und Leistungsträger um eine Auswechslung „beworben“. Doch der U19-Coach scheut sich, Zeichen zu setzen und vertraut stattdessen trotz einer zwischenzeitlichen Suspendierung weiter Akteuren wie Luigi Campagna. Fraglich ist, welches Gewicht Kesslers Wort überhaupt in der Kabine hat. Der Mann mit dem zweifellos größten Kickers-Herz scheint einfach nur froh zu sein, wenn der 7. Dezember naht und er sein Amt wieder abgeben kann.

Ob er noch so lange weitermachen darf? Fraglich. Sobotzik ließ Kessler aus der Kritik aus, machte aber auch klar: „Wir suchen schnellstmöglich nach einer Trainerlösung.“

Von Jörg Moll