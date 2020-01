Ein Neuer beim OFC und vier Krankmeldungen

Bei Heimspielen der Offenbacher Kickers ist Andreas Mohr Stammgast in Block 3 des Sparda-Bank-Hessen-Stadions. In Zukunft wird er auch immer wieder mal auf der Geschäftsstelle des Fußball-Regionalligisten anzutreffen sein.

Offenbach – Der OFC hat den 45-Jährigen gestern als neuen Kaufmännischen Leiter der Profi GmbH vorgestellt. „Mit Andreas Mohr gewinnen wir einen absoluten Vollprofi im kaufmännischen und steuerrechtlichen Bereich, der uns unserem Ziel, sowohl im sportlichen als auch im kaufmännischen Bereich professionell aufgestellt zu sein, einen entscheidenden Schritt näher bringt“, sagte OFC-Geschäftsführer Thomas Sobotzik, der Mohr bereits seit 2010 kennt.

Der Betriebswirt, der zudem die Steuerberaterprüfung absolviert hat, war vier Jahre als Wirtschaftsprüfer tätig. 2004 wechselte er in die Personaldienstleistungsbranche. Seit 2014 ist er Geschäftsführer einer Firma in Frankfurt. Dieser Tätigkeit geht der Vater dreier Kinder auch weiter nach. Beim OFC wird er unter anderem die Bereiche Finanzen, Controlling, Vertragsmanagement, Budgetierung und Berichterstattung an die Gesellschafter verantworten.

Apropos Vertragsmanagement: Von den sechs aussortierten Spielern hat bisher noch keiner das Arbeitsverhältnis mit dem OFC aufgelöst. Bastian Kurz (wird mit seinem Heimatklub Wacker Burghausen in Verbindung gebracht) und Matias Pyysalo trainieren bei der Kickers-U19 mit. Kevin Pezzoni, Andis Shala, Julian Scheffler sowie Kevin Ikpide haben sich jeweils krankgemeldet. Das wurde uns auf Anfrage bestätigt. cd