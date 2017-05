OFC braucht noch zwei Siege

Sonntagsschuss am Samstag: Der Ulmer Felix Hörger (15) zirkelt den Ball aus 20 Metern zum Entsetzen der 500 Kickers-Fans genau in den Winkel des OFC-Tores. Unhaltbar für Levent Vanli, der in seinem zweiten Regionalligaspiel in der 82. Minute einen Foulelfmeter von Krebs hielt.

Ulm - Wenn Trainer ihren Spielplan entwickeln, denken sie sich in der Regel etwas Sinnvolles dabei. Von Jochen Koch

Sie analysieren Schwächen und Stärken des Gegners, sie berücksichtigen die Form der eigenen Spieler, sie erklären der Mannschaft ihre Taktik und das optimal abgestimmte System und sind meistens zuversichtlich, dass dann auch alles so funktioniert, wie sie es sich ausgedacht haben. Aber oft kommt es dann ganz anders als geplant.

So wie beim Spiel der Offenbacher Kickers beim SSV Ulm. Kickers-Trainer Oliver Reck hatte nach dem 2:2 gegen Kassel, dem fünften Spiel in Folge ohne Niederlage, eine Rotation in Gang gesetzt. Die Mannschaft veränderte er personell gleich auf vier Positionen, zwei davon in der Defensive, die in den letzten fünf Spielen nur zwei Gegentore kassiert hatte.

Taktisch sah es nach einer Umstellung von Viererkette auf Dreierkette aus. Aber nur 45 Sekunden lang. Denn dann waren schon alle Offenbacher Pläne erledigt, weil der Ulmer Plan aufgegangen war. „Wir wollten die Offenbacher überraschen und gleich von Beginn an aggressiv attackieren. Und damit haben wir gleich das Foulspiel provoziert“, freute sich Ulms Trainer Stephan Baierle über das erste Foulspiel, das die Partie gleich entschied.

Ausgerechnet die beiden neu in die OFC-Mannschaft gekommenen Christos Stoilas und Dennis Schulte ebneten mit einer unglücklichen Co-Produktion den Ulmern den Weg zum Sieg. Stoilas spielte nach 40 Sekunden einen schlampigen Pass in die Mitte, Schulte war in Gedanken noch nicht im Spiel, zögerte zu lange, Ndriqim Halili schnappte sich den Ball, zog vorbei und wurde vom Offenbacher 20 Meter vor dem Tor umgerissen. Für Schiedsrichter Michael Kempter eine Notbremse - Rote Karte. „Da war unser Plan schon nach 30 Sekunden weg“, haderte Reck mit der schnellsten Roten Karte der Saison und der Kickers-Geschichte.

Reck brachte mit einem 4-4-1-System Ordnung ins Spiel, doch den Faktor Glück konnte auch er nicht beeinflussen. „Das Matchglück war auf unserer Seite“, sagte Ulms Trainer Baierle. Die beiden Ulmer Tore resultierten aus unhaltbaren Weitschüssen, als die Kickers zu nachlässig gegen die beiden Schützen Bagceci (24.) und Hörger (36.) agierten. Von Ulmer Überzahl war kaum etwas zu sehen. Nach dem 1:2 von Darwiche (52.) zitterten sich die Ulmer zum Sieg.

„Auch diesmal haben wir wieder Rückschläge wegstecken müssen. Ein brutal früher Platzverweis, dann zwei Sonntagsschüsse. Das geht schon die ganze Saison so. Aber wir kommen jedes Mal zurück. Da kann ich nur den Hut vor der Mannschaft ziehen“, würdigte Maik Vetter, der anstelle des pausierenden Theodosiadis die Kapitänsbinde trug, die Leistung und vor allem die Einstellung der Kickers, die alles versuchten und extrem viel investierten, aber ohne Ertrag blieben.

„Wir haben wieder eindeutig Moral gezeigt. Aber das ist im Fußball nicht alles. Ich würde jetzt auch wie die Ulmer gerne schon den Klassenerhalt feiern, aber leider müssen wir dafür noch einiges tun“, versuchte Reck die Niederlage schnell abzuhaken. „Wir stehen über dem Strich und haben weiter alles selbst in der Hand. Die Chancen stehen gut“, geht Vetter mit Optimismus und Zuversicht voran. Drei Spiele haben die Kickers noch. Tabellenplatz 13 ist der erste sichere Nichtabstiegsplatz.

Klar ist: Wenn die Kickers (38 Punkte, 12. Platz in der Tabelle) zwei der letzten drei Spiele (daheim gegen Koblenz und Hoffenheim, dann beim VfB Suttgart II) gewinnen, wären sie mit 44 Punkten auf jeden Fall gerettet. Die Stuttgarter Kickers (38 Punkte/2 Spiele) Homburg (38) oder Pirmasens (37), die noch gegeneinander spielen, können maximal 44 Zähler erreichen. Und alle drei Clubs sind im Torverhältnis schlechter als der OFC. Jetzt gilt es für Reck, den richtigen Plan für die zwei Siege zu entwickeln, denn sonst muss man zittern und auf Schützenhilfe hoffen.