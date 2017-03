OFC gegen SV Elversberg: Das Spiel im Liveticker

Offenbach - Am 30. Spieltag erwartet Kickers Offenbach den Aufstiegsanwärter SV Elversberg. Wir berichten im Liveticker und zeigen die Tore zum Spiel im Video.

OFC gegen Elversberg: Spiel in Liveticker Die SV Elversberg steht bei einem Spiel mehr mit komfortablen fünf Punkten Vorsprung auf dem zweiten Relegationsplatz. Als stärkstes Auswärtsteam der Liga, wollen die Saarländer nun auch den Bieberer Berg stürmen und diesen siegreich verlassen. Das Saisonziel ist klar definiert. Diesmal soll der Aufstieg in die Dritte Liga geschafft werden. Kickers Offenbach hingegen muss weiterhin ohne seine Leistungsträger Maik Vetter, Marco Rapp, Daniel Endres, Robin Scheu und Stefano Maier auskommen. Dennoch will der OFC seine gute Heimbilanz weiter ausbauen und den neunten Heimsieg einfahren. Im Hinspiel punkteten die Kickers beim damaligen Spitzenreiter der Regionalliga Südwest. Das Spiel endete 0:0. Diesmal sollen nach Möglichkeit drei Punkte her.

Der Verein hat sich für das Heimspiel auch etwas einfallen lassen: OFC-Dauerkartenbesitzer dürfen kostenfrei eine weitere Person mit ins Stadion bringen. Unter dem Motto „Bring your friend to the bersch“, soll der beste Zuschauerschnitt der Liga weiter ausgebaut werden. Der OFC rechnet heute mit mehr als 6000 Fans.

So lief das Hinspiel gegen Elversberg:

Anpfiff zur Partie ist um 14 Uhr. Auf op-online.de berichten wir im Liveticker. Nach dem Spiel gibt es wie gewohnt einen aktuellen Bericht sowie eine Bildergalerie zur Begegnung. Einen ausführlichen Video-Spielbericht sehen Sie anschließend auf unserem YouTube-Kanal. Auf unserer Facebook-Seite zeigen wie Ihnen dazu bereits etwas früher zu jedem Regionalligaspiel der Kickers einen ausgewählten Höhepunkt der Partie (Tor/Großchance/Foul etc.) im Video. (dr)

Rubriklistenbild: © Hübner