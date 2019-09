Emotionale Worte von Max Lesser nach seiner Freistellung

Trainer Daniel Steuernagel (links) und Co-Trainer Max Lesser wurden am Dienstag von den Verantwortlichen beim OFC freigestellt.

Steven Kessler hat sein erstes Training bei Kickers Offenbach geleitet. Der Interimscoach schweigt. Der freigestelle Co-Trainer Max Lesser hat sich dafür noch einmal gemeldet.

Update vom Mittwoch, 18.9.2019, 22.51 Uhr: Der Co-Trainer der Offenbacher Kickers, Max Lesser, hat sich nach seiner Freistellung bei Instagram noch einmal geäußert: "Es war mir eine Ehre, die ersten Schritte im Profifußball für den OFC machen zu dürfen und werden dem Klub und den Verantwortlichen dafür immer dankbar sein. Danke an eine großartige Mannschaft sowie dem Verein und den Fans für diese herausragenden Erfahrungen und Erinnerungen. Ich wünsche euch nur das Beste für die Zukunft", schreibt er in dem sozialen Netzwerk. Dazu hat er ein Bild gestellt, dass ihn in einem OFC-Shirt zeigt. Es bleibt abzuwarten, wie es für ihn weitergeht.

Update vom Mittwoch, 18.9.2019, 13.25 Uhr: Beim ersten Training unter der Leitung von Interimscoach Steven Kessler fehlten bei Kickers Offenbach nur die verletzten Richard Weil (Reha nach Sehnenriss im Oberschenkel), Leonidas Tiliudis (Leisten-OP) und Luka Garic (Patellaspitzensyndrom). Öffentlich äußern wollten sich beim OFC am Mittwoch weder Trainer noch Spieler.

Update vom Mittwoch, 18.9.2019, 12.12 Uhr: Nach der Freistellung von Daniel Steuernagel hat heute zum Interimstrainer Steven Kessler das Training bei Kickers Offenbach geleitet. Es ist die erste Einheit beim OFC mit dem neuen Mann. Am Dienstag hatten die Kickers lediglich eine Krafteinheit absolvieren.

Zuvor war dem Team mitgeteilt worden, dass es erneut einen Umbruch beim OFC gibt. Die Kickers hatten nach vertraulichen Gesprächen Trainer Daniel Steuernagel, Co-Trainer Max Lesser und Sportdirektor Sead freigestellt.

Update vom Dienstag, 17.9.2019, 18.13 Uhr: Die Spieler wollen sich zu den aktuellen Entwicklungen in dieser Woche nicht äußern. Das teilte der derzeit verletzte Kapitän Richard Weil mit und bat "um Verständnis".

Update vom Dienstag, 17.9.2019, 17.02 Uhr: OFC-Präsident Joachim Wagner hat sich zur Freistellung von Daniel Steuernagel und Sead Mehic geäußert. „In drei Jahren wollen und müssen wir aufsteigen. Die Frage ist: Trauen wir es ihnen zu, in diesem oder den nächsten zwei Jahren den Aufstieg zu schaffen? Die Antwort war nein. Dann fehlt das Vertrauen und die Konsequenz ist, man muss handeln“, sagte er unserer Zeitung.

Kickers Offenbach mit Krafteinheit

Update vom Dienstag, 17.9.2019, 13.26 Uhr: Nach der Entlassung von Daniel Steuernagel wird die Mannschaft von Kickers Offenbach heute noch nicht mit Interimscoach Steven Kessler trainieren. Nach einer Fahrradtour wird das Team am Nachmittag eine Krafteinheit absolvieren. Die Spieler wollten sich nach der gemeinsamen Radtour noch nicht äußern. "Wir müssen das erstmal sacken lassen", sagte stellvertretend Nejmeddin Daghfous.

Update vom Dienstag, 17.9.2019, 11.21 Uhr: Der OFC hat die Informationen unserer Zeitung jetzt offiziell in einer Mitteilung bestätigt. Kickers Offenbach trennt sich wie von uns bereits gemeldet von Trainer Daniel Steuernagel, Co-Trainer Max Lesser und Sportdirektor Sead Mehic. Das Training der 1. Mannschaft, sowie die Vorbereitung der anstehenden Spiele, wird bis auf weiteres von U19 Trainer Steven Kessler geleitet.

Trainer beim OFC entlassen: Das sagen die Verantwortlichen von Kickers Offenbach

„Die Entscheidung ist uns vor allem menschlich nicht leicht gefallen, aber die aktuelle sportliche Situation hat dazu geführt, dass wir nach intensiver Diskussion zu dem Entschluss gekommen sind, die Zusammenarbeit zu beenden", erklärte Andreas Herzog, Geschäftsführer OFC Kickers GmbH.

„Wir haben uns diese Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht, aber eine nüchterne Analyse der letzten Wochen hat deutlich gemacht, dass ein Neuanfang im sportlichen Bereich unumgänglich ist“, erklärt Joachim Wagner, Aufsichtsratsvorsitzender OFC.

Kickers Offenbach stellt Daniel Steuernagel und Sead Mehic frei

Erstmeldung vom Dienstag, 17.9.2019, 11 Uhr: Offenbach - Das große Beben beim Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach: Nach Informationen unserer Zeitung wurden vor wenigen Minuten Trainer Daniel Steuernagel, sein Assistent Max Lesser (24) und Sportdirektor Sead Mehic freigestellt.

Mehic (44) war seit 24. November 2015 erst Technischer Direktor des Gesamtvereins, später Sportlicher Leiter der Profis. Steuernagel (39) trat sein Amt als Nachfolger von Oliver Reck am 1. Juli 2018 an.

Der OFC hat eine bisher enttäuschende Saison hinter sich. Nach der 0:1-Niederlage gegen Steinbach war Trainer Daniel Steuernagel schon in Erklärungsnot. Auch beim Fairplay ist bei den Kickers noch Luft nach oben. Der OFC ist Letzter der Fairplay-Tabelle: Es gab schon vier Sperren nach nur neun Spielen.