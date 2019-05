OFC: Ex-Sturmtalent Mario Gotta ist nun Teamarzt

Nun ist er also doch angekommen bei den Profis von Kickers Offenbach, aber anders als ursprünglich geplant.

Offenbach – „Fürs Spielfeld hat es nicht gereicht, jetzt mache ich es halt über diesen Weg“, scherzt Mario Gotta, der bei den Kickers einst im Nachwuchsbereich spielte und inzwischen Teil der medizinischen Abteilung ist. Sein Job: Bei Verletzungen sorgt er dafür, dass die Regionalliga-Kicker so gut wie möglich versorgt werden.

+ Mario Gotta OFC-Mannschaftsarzt © p Gotta, der seit Dezember den Doktortitel tragen darf, ist Assistenzarzt in der Chirurgie des Offenbacher Sana-Klinikums, das mit den Kickers kooperiert. Als Mannschaftsarzt des OFC wird offiziell Dr. Michael Joneleit geführt, aber Gotta und Kollegin Anita Mittwede unterstützen ihn seit Beginn der Saison. „Wir versuchen, das auf mehrere Schultern zu verteilen, denn es kann ja mal vorkommen, dass der Doc nicht da ist“, erklärt Gotta, der gerade die Facharzt-Ausbildung absolviert.

OFC-Teamarzt Gotta: „Fußball ist mein Leben“

Da er selbst noch für seinen Heimatverein TS Ober-Roden in der Verbandsliga auf Torejagd geht, hat Gotta („Fußball ist mein Leben“) nicht immer Zeit. Für Auswärtsteams ist in der Regionalliga zudem kein Teamarzt Pflicht. Unter anderem saß er aber bei den Partien beim FSV Frankfurt und bei Astoria Walldorf auf der Bank. „Wenn ich nichts zu tun habe, ist das immer gut“, betont er. „Man sammelt als Teamarzt grundsätzlich wertvolle Erfahrungen.“

Als C-Jugendlicher mit Sebastian Rode bei Darmstadt 98 gespielt

In der Rückrunde der Saison 2008/09 kam der Stürmer zur OFC-U19: „Leider haben wir den Klassenerhalt in der Bundesliga nicht geschafft.“ Mit Trainer Jürgen Baier ging er hoch in die Reserve. „Obwohl dort oft Spieler aus dem Drittligakader spielten, habe ich gut gepunktet.“ 31 Spiele machte der Angreifer für die U23 in der Hessenliga, ehe es ihn zu Viktoria Urberach zog. „Ich stand vor der Frage: Studium oder Fußball? Und ich bin realistisch genug, um so etwas gut einzuschätzen. Ich bin keine Gurke, Regionalliga hätte ich eventuell geschafft, mehr nicht“, meint Gotta, der als C-Jugendlicher mit Sebastian Rode bei Darmstadt 98 spielte. „Später traf ich ihn in Offenbach wieder.“

Rode ist längst Erstliga-Profi, Gotta (29) kickt bei seinem Heimatverein TS Ober-Roden und hat Spaß dabei. „Eine super Truppe. Wir kennen uns alle schon lange und sitzen auch so oft zusammen.“

cd

Rubriklistenbild: © dpa