Schmidt nach kurzem Ausflug zum OFC: Ex-Trainer hatte sich mehr Geduld erhofft

Von: Christian Düncher

Der ehemalige Trainer von Kickers Offenbach Alexander Schmidt an der Seitenlinie. © Gawlik/imago

Alexander Schmidt, ehemaliger Trainer des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach, hat sich erstmals öffentlich zu seiner Entlassung geäußert.

Offenbach – Nachdem sich die Offenbacher Kickers am 21. September von Trainer Alex Schmidt getrennt hatten, war es zunächst ruhig geworden um den 53-Jährigen. Er hatte in der bayerischen Heimat sowie auf Sardinien die Zeit mit seiner Lebensgefährtin genossen. Aktuell ist er gelegentlich als TV-Experte im Einsatz. Bei „MagentaSport“ äußerte er sich kürzlich unter anderem zu seinem vorzeitigen Ende beim OFC nach acht Ligaspielen (drei Siege, zwei Remis, drei Niederlagen).

„Das muss man als Trainer dann akzeptieren, auch wenn man sich vielleicht denkt: Warum hat so ein Verein mit so einem hohen Fanpotenzial nicht mal die Geduld?“, sagte er laut hessenschau.de. „Natürlich ist es ein Ergebnissport, aber wenn nach acht Spielen schon reagiert wird, dann denkt man sich als Trainer halt auch seinen Teil“, so Schmidt: „Wenn man sich anschaut, wie viele Trainer in den letzten Jahren in Offenbach gearbeitet haben, spricht es nicht unbedingt für Kontinuität.“

Am Samstag (5. November) empfängt Kickers Offenbach Mainz 05 II. (cd)