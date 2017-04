Kickers gegen Kassel: Das Spiel im Liveticker

Offenbach - Am 34. Spieltag kommt es auf dem Bieberer Berg zu einem traditionsreichen Hessenderby. Der KSV Hessen Kassel gastiert ab 14 Uhr in Offenbach. Wir berichten im Liveticker und zeigen die Höhepunkte im Video.

OFC gegen Hessen Kassel: Spiel zum Liveticker Der OFC hat sich in den vergangenen Wochen gemeinsam mit seinen Fans aus den Abstiegsplätzen herausgearbeitet. Die Zuschauerzahlen stiegen in der Rückrunde nochmals deutlich an. Im nun anstehenden hessischen Nord-Süd-Vergleich hofft OFC-Präsident Helmut Spahn nun sogar auf über 8000 Zuschauer. Gemeinsam mit den Fans soll die Heimbilanz der Kickers ausgebaut werden. Mit dem zehnten Heimsieg könnten die Kickers auch den Anschluss an das Tabellenmittelfeld herstellen. „Wir spielen zu Hause - und wir wissen, dass wir weiter punkten müssen. Auch wenn wir uns in der Tabelle deutlich verbessert haben, ist noch nichts erreicht. Mit unserem tollen Publikum im Rücken werden wir alles dafür tun, um auch jetzt und hier wieder erfolgreich zu sein“, sagte OFC-Trainer Oliver Reck vor der Partie.

Hessen Kassel will hingegen nach der überraschenden Heimniederlage gegen TuS Koblenz in Offenbach wieder an die guten Saisonleistungen anknüpfen. Die Nordhessen haben in dieser Saison bereits 47 Punkte gesammelt. „Kassel ist vielleicht die Überraschungsmannschaft der Regionalliga Südwest in dieser Saison. Entscheidend wird dennoch sein, dass wir zu unserem Spiel finden, und wir entsprechend auf dem Feld agieren“, so Reck. Bryan Gaul zeigte sich vor dem Spiel optimistisch: „Ich fühle mich auf meiner Position in der Abwehr sehr wohl. Und da nun auch die sprachlichen Herausforderungen weitgehend überwunden sind, verstehe ich mich - im wahrsten Sinne des Wortes - immer besser mit meinen Kollegen. Das Ergebnis ist, dass wir in diesem Jahr erst vier Gegentore zugelassen haben.“

So lief das letzte Spiel gegen Hessen Kassel:

Beim Spiel wird es ein Wiedersehen mit einem echten Offenbacher Urgestein geben. Sascha Korb wechselte nach 19 Jahren vor der Saison von Offenbach nach Kassel. Nun wird er erstmals gegen den OFC antreten. Angepfiffen wird um 14 Uhr.