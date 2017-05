OFC gegen TSG Hoffenheim II: Das Spiel im Liveticker

Offenbach - Zum letzten Heimspiel dieser Saison in der Regionalliga Südwest empfängt Kickers Offenbach heute ab 14 Uhr die TSG 1899 Hoffenheim II. Wir berichten im Liveticker und zeigen die Höhepunkte im Video.

OFC gegen Hoffenheim II: Das Spiel im Liveticker Sollten heute an die 7000 Zuschauer auf den Bieberer Berg kommen, hätte der OFC die Saison-Zuschauerzahl von 100.000 erreicht. Rein sportlich betrachtet geht es für die Mannschaft von Trainer Oliver Reck am 37. Spieltag um den Klassenerhalt. Mit zehn Siegen, sechs Unentschieden und nur einer Niederlage sind die Offenbacher Kickers die viertbeste Heimmannschaft der Liga. Der Gast aus dem Kraichgau tritt die Reise ohne Sorgen an. Mit 57 Punkten aus 34 Begegnungen liegt die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn auf dem vierten Tabellenplatz.

Gastgeber Kickers Offenbach konnte bislang 41 Zähler sammeln und steht damit auf Rang 12, zwei Plätze vor dem ersten möglichen Abstiegsplatz. „Die TSG Hoffenheim hat bestens ausgebildete Fußballer in ihren Reihen. Wir wissen, was da auf uns zu kommt aber wir müssen uns ganz allein auf unser Spiel konzentrieren“, so Oliver Reck vor der Partie. Der OFC will das Spiel offensiv angehen. Mit einer Differenz von plus elf hat der OFC das mit Abstand beste Torverhältnis aller Mannschaften, die noch um den Klassenerhalt kämpfen. Stürmer Konstantinos Neofytos zeigt sich optimistisch: „Ich will all meine Erfahrung und mein Können in dieses Spiel reinwerfen. Eine Kulisse wie beim letzten Heimspiel kitzelt aus jedem Spieler bestimmt noch mal 50 bis 60 Prozent an zusätzlicher Kraft heraus.“ Das Hinspiel endete übrigens 1:1.

Rückblick: So lief das letzte Spiel gegen Hoffenheim II

Bilder: OFC zu Gast in Hoffenheim Zur Fotostrecke

Angepfiffen wird die Begegnung um 14 Uhr. Auf op-online.de berichten wir im Liveticker. Nach der Partie gibt es wieder gewohnt einen aktuellen Spielbericht sowie eine Bildergalerie zur Begegnung. Einen ausführlichen Video-Spielbericht sehen Sie anschließend auf unserem YouTube-Kanal. Auf unserer Facebook-Seite zeigen wie Ihnen dazu bereits etwas früher zu jedem Regionalligaspiel der Kickers einen ausgewählten Höhepunkt der Partie im Video. (dr)