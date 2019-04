OFC: „Es gab und gibt viele Baustellen“

Einer macht beim OFC weiter: Präsident Helmut Spahn (links) trat im September 2018 zurück, Geschäftsführer Christopher Fiori (Mitte) hört am 30. Juni auf, der Sportliche Leiter Sead Mehic hat noch Vertrag bis 2020.

Die Neuaufstellung beim Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach nimmt Fahrt auf. Gestern verkündete der Klub offiziell, was unsere Zeitung bereits zuvor vermeldet hatte: Den Abschied von Geschäftsführer Christopher Fiori zum 30. Juni.

Offenbach – Demnach habe Fiori das Angebot zur Vertragsverlängerung abgelehnt, um sich beruflich neu zu orientieren. Welche neue Aufgabe der 38-Jährige anstrebt, ließ er offen. Noch vor Ostern dürften die nächsten Personalentscheidungen folgen. So soll heute Mittelfeldspieler Luigi Campagna (29/Ulm) als erster Zugang vorgestellt werden. „Es war eine sehr intensive, anstrengende Zeit“, räumte Fiori ein, der am 1. November 2016 ein schweres Amt angetreten hatte. Der damalige Vizepräsident Remo Kutz hatte nach der Trennung von David Fischer im Februar 2016 kommissarisch übernommen und am 27. Mai den zweiten Insolvenzantrag nach 2013 gestellt. Erst dank enormer finanzieller Anstrengungen von Fans, Mitgliedern und Sponsoren war es gelungen, den Antrag zurückzuziehen.

Fiori, zuvor beim Drittligisten FSV Frankfurt als Leiter Organisation und Stadionmanagement angestellt, hatte ein Amt angetreten, das nicht zu den attraktivsten im Fußball-Geschäft gehörte. Der OFC ging mit der hohen Bürde eines Neun-Punkte-Abzugs in die Saison. „Es war ein unbestelltes Feld nach dem Insolvenzantrag“, sagte Fiori, der „auf viele Dinge stolz ist, die wir erreicht haben“. Als Beispiele nannte er die organisatorische Neuaufstellung der Geschäftsstelle, den verbesserten Stadionmietvertrag und die um 20 Prozent gesteigerten Marketingerlöse. Doch Fiori weiß auch um die Schwierigkeiten. „Es gab und gibt viele Baustellen.“ Hauptproblem ist es, die „Kapitalbasis so aufzustellen, dass der Verein wettbewerbsfähig ist“.

Fiori: „Sechs-Tage-Job“ geht auf Dauer an die Substanz

Der Diplom-Betriebswirt bezeichnete seine im Juni 32-monatige Amtszeit, seine erste als Geschäftsführer eines Profifußballvereins, „als sehr lehrreich“. Und das nicht nur wegen der hohen Belastung. Der „Sechs-Tage-Job“ gehe auf Dauer an die Substanz. Dazu kommen die mannigfaltigen Anforderungen im Umgang mit Emotionen und Befindlichkeiten. „Das Spannungsfeld beim OFC ist enorm“, sagt er und skizziert die Mühlsteine, zwischen denen sich ein Geschäftsführer bewegt. Zwischen Sehnsüchten und finanziellen Möglichkeiten klaffen Welten. Dazu kommen „heterogene Gremien“ (Präsidium, Aufsichtsrat, Verwaltungsrat), Sponsoren und Fans. „Auch von der Emotionalität her war das überhaupt kein Vergleich zu meinem vorherigen Klub“, betont Fiori, der in den verbleibenden zweieinhalb Monaten seine Aufgabe „ordentlich zu Ende bringen will.“

Vergangene Woche reichte er vorzeitig die Bewerbungsunterlagen für die neue Regionalliga-Saison ein, auch die Vertragsverhandlungen mit Spielern wird er mitführen. Noch in dieser Woche soll der erste Neuzugang vorgestellt werden. Nach Informationen unserer Zeitung handelt es sich um Luigi Campagna. Der defensive Mittelfeldspieler hatte beim Tabellenvierten SSV Ulm ein Angebot zur Vertragsverlängerung ausgeschlagen.

VON JÖRG MOLL

Lesen Sie auch: Zeit für einen Neuanfang beim OFC - Trennung von Fiori