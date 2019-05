OFC kann Matias Pyysalo halten - gegen diese Teams testen die Kickers

Der OFC kann Matias Pyysalo halten - und gibt die Testspiele im Sommer bekannt.

Offenbach – Trainingsauftakt ist am 17. Juni (11 Uhr). Am Tag zuvor besucht die Mannschaft das „Fest der Vereine“ am Offenbacher Mainufer. Die neuen Trikots werden am 19. Juni bei einem öffentlichen Training im Stadion vorgestellt.

Von volksnah bis international – der Sommerfahrplan des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach bietet diesmal ein breites Spektrum.

Hatte der OFC vor der gerade abgelaufenen Saison ausnahmslos gegen unterklassig spielende Teams aus der Region getestet, finden sich in der Liste der Vorbereitungsgegner diesmal auch zwei Gegner, die sportlich höher angesiedelt sind.

Kickers Offenbach testen AFC Wimbledon

Vor allem gegen den englischen Drittligisten AFC Wimbledon (2002 von Fans als Nachfolger des FC Wimbledon, der inzwischen Milton Keynes Dons heißt, gegründet) erhofft man sich viele Zuschauer, trägt daher die für 13. Juli (15 Uhr) geplante Begegnung im Stadion aus. Das Duell mit dem SV Wehen Wiesbaden, der noch um den Aufstieg in die 2. Bundesliga kämpft, findet am 28. Juni (18.30 Uhr) im Sana-Sportpark statt.

Bis dahin soll auch der Kader weitestgehend komplett sein. Diesem wird auch weiterhin Matias Pyysalo angehören. Der 24-jährige Offensivspieler aus Finnland hat – wie von uns exklusiv angekündigt – seinen Vertrag bis 2020 verlängert. Das gab dessen Berater bekannt.

Noch nicht vom OFC vermeldet, aber schriftlich vereinbart ist die Partie bei Stadtmeister VfB Offenbach (19. Juli, 18.30 Uhr). (cd)

Vorläufiger Sommerfahrplan

Mo., 17.6., 11 Uhr: Trainingsauftakt

Mi., 19.6. (Uhrzeit offen): Öffentliches Training und Trikotvorstellung im Sparda-Bank-Hessen-Stadion

Sa., 22.6., 16 Uhr: FSV Groß-Zimmern -OFC

So., 23.6., 15 Uhr: SSV Lindheim - OFC

Fr., 28.6., 18.30 Uhr: OFC - SV Wehen Wiesbaden (Sana-Sportpark)

Sa., 29.6., 14 Uhr: SG SW Elters - OFC

Sa., 6.7., 16 Uhr: SVG Steinheim - OFC

Sa., 13.7., 15 Uhr: OFC - AFC Wimbledon (Sparda-Bank-Hessen-Stadion)

So., 14.7., 15 Uhr: Spvgg. 03 Neu-Isenburg - OFC

So., 21.7., 12 Uhr: Kickerstag auf dem Wilhelmsplatz

