OFC-Kapitän Benjamin Kirchhoff verlässt die Kickers

Benjamin Kirchhoff, dessen Vertrag bei den Offenbacher Kickers zum 30. Juni diesen Jahres ausläuft, wird den OFC verlassen.

Offenbach - Kirchhoff wechselte im Juli 2016 an den Bieberer Berg und war in der laufenden Spielzeit der gewählte Kapitän der Mannschaft. Insgesamt stand Kirchhoff in 91 Ligaspielen für den OFC auf dem Platz. Weiterhin bestritt er im rot-weißen Trikot 5 Hessenpokalspiele, sowie ein DFB-Pokalspiel.

Benjamin Kirchhoff zu TSV Steinbach Haiger

Es wird ein Wiedersehen in der Regionalliga Südwest geben. Ab der nächsten Saison wird der Innenverteidiger nun für den TSV Steinbach Haiger auf dem Platz stehen.

