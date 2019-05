Stimmungswandel nach Schwächephase: Mehic und Steuernagel forcieren den Umbruch

Die sechste Spielzeit in der Fußball-Regionalliga war eine wechselvolle in vielerlei Hinsicht für die Offenbacher Kickers. In einer vierteiligen Serie blicken wir zurück: TEIL IV: Personalwechsel.

Offenbach – Das Foto, das in den Sozialen Netzwerken zu finden ist, zeigt das große Ausmaß des Umbruchs, der bei den Offenbacher Kickers seit rund einem Jahr vollzogen wird. Es lässt außerdem erahnen, wie sehr es auch darum geht, alte Bindungen zu trennen, die den Verantwortlichen offenbar ein Dorn im Auge waren. Auf dem Bild aus der Saison 2017/18 zu sehen sind der damalige Trainer Oliver Reck, dessen Assistent Joti Stamatopoulos und zwölf Spieler. Sozusagen „Papa Reck“, wie er von diesen Spielern genannt wurde, und seine Familie.

Reck, dem von den Verantwortlichen vorgeworfen wurde, den Verein zu spalten, erhielt – wie Stamatopoulos (FC Homburg) – keinen neuen Vertrag, wurde durch Daniel Steuernagel ersetzt. Von dem Dutzend Spieler steht nur einer auch 2019/20 beim OFC unter Vertrag: Maik Vetter. Dren Hodja, dessen Arbeitspapier ausläuft, hofft, bleiben zu dürfen. Alle anderen Akteure haben oder mussten den Verein verlassen.

Kickers Offenbach: Zwei Mitglieder der Familie „Papa Reck“ müssen gehen

Nachdem bereits Stefano Maier (Viktoria Köln), Alexandros Theodosiadis (SC Hessen Dreieich, inzwischen spielender Co-Trainer der SF Friedrichsdorf) und Kristian Maslanka (Sportinvalide, Trainer von Mitte-Verbandsligist DJK Flörsheim) als Abgänge feststanden, verabschiedete sich wenige Wochen nach Saisonstart im nicht mehr berücksichtigten Routinier Marco Rapp (Spvgg. Bayreuth) eine Stammkraft der Vorsaison. In der Winterpause folgten Semih Sentürk (Bayern Alzenau) und Ihab Darwiche (FC Homburg), der laut Sportdirektor Sead Mehic bereits im Sommer weg wollte. „Früher war er einer der Besten, doch seit fast einem Jahr kommt nichts mehr von ihm“, kritisierte Mehic.

In Serkan Göcer und Christos Stoilas wollte der OFC in der Winterpause zwei weitere Mitglieder der Familie von „Papa Reck“ abgeben. Beide blieben aber zunächst. Göcer folgt nun Darwiche zum FC Homburg, Stoilas hofft auf ein Engagement in Griechenland. Und auch Torwart-Urgestein Daniel Endres (war mit einjähriger Unterbrechung seit 1995 beim OFC) und Serkan Firat, die jeweils keinen neuen Vertrag erhalten, sind auf besagtem Foto zu sehen.

OFC: Entscheidung gegen Endres sorgte für Diskussionen

Insbesondere die Entscheidung, nicht mehr auf Endres zu setzen, sorgte für Diskussionen, zumal sie in sportlicher Hinsicht nicht nachvollziehbar war. „Es zerreißt mir das Herz“, so Endres. „Hier war ich immer glücklich.“ In der Personalie Firat fielen die Reaktionen im Umfeld hingegen zurückhaltender aus. Als Topscorer (elf Tore, zehn Vorlagen) war er zwar an einem Drittel der 61 Saisontore des OFC beteiligt, in der Rückrunde traf er aber nur noch einmal und bat laut Mehic darum, noch zwei, drei Wochen warten dürfen, ob ein Drittliga-Angebot kommt. Daraufhin erklärte der Sportdirektor das Thema für erledigt.

Insgesamt gab es vor und während der Saison neun Abgänge (darunter Regionalliga-Rekordtorjäger Florian Treske, den es aus gesundheitlichen und privaten Gründen zum Landesligisten FV Biberach zog) und ebenso viele Zugänge. Nun folgt der nächste größere Umbruch, dabei hatte Mehic einen solchen noch im März ausgeschlossen. Damals hieß es: „Wir wollen die Leistungsträger halten. „Die Jungs haben bewiesen, dass sie eine gewisse Qualität haben.“ Doch nach der zweiten Schwächephase gab’s die Rolle rückwärts. Plötzlich wurde den Spielern die Qualität abgesprochen – und angekündigt, dass das Team ein „neues Gesicht“ erhalten werde: „Eventuell ist der eine oder andere nicht für unseren weiteren Weg geeignet.“ So verhielten sich einige Profis nicht immer wie welche. Unter anderem kehrte ein Spieler nach einer Pause mit Übergewicht ins Training zurück. Ein anderer versuchte aus Verärgerung, den Trainer mit dem Ball abzuschießen.

Torhüter bekommen beim OFC keinen neuen Vertrag

Neben Stammtorwart Endres erhielten auch dessen Ersatzleute Sebastian Brune und Bilal Jomaa Zabadne keinen neuen Vertrag. Gleiches gilt für Verteidiger Dennis Schulte (war seit 2013 bei den Kickers). Jan Hendrik Marx versucht sich bei Waldhof Mannheim in der 3. Liga. Benjamin Kirchhoff wechselt zu Ligarivale TSV Steinbach Haiger, bei dem er mehr „Vertrauen“ spüre. Mehic war irritiert („Wir haben ihn zum Kapitän gemacht, ist das nicht Vertrauen genug?“) und stellte es anders dar: Kirchhoff habe in die 3. Liga wechseln wollen, das aber nicht geschafft und dann auf ein Angebot des OFC gewartet.

Es gibt also wieder neun Abgänge – mindestens. Dem stehen bisher fünf externe Zugänge gegenüber, zudem sollen Jakob Lemmer und Leonidas Tiliudis aus der U19 hochrücken. Im Tor wird Dominik Draband (SV Elversberg) einen gleichwertigen Konkurrenten erhalten. Für die Außenverteidigerpositionen kam in Ronny Marcos (links, Eintracht Norderstedt) und Marco Schikora (rechts, Viktoria Berlin) ein schnelles Duo. Marco Campagna (SSV Ulm) ist ein aggressiver Mittelfeld-Abräumer, Manolo Rodas (FSV Zwickau) eine Alternative für links vorne. Kommen sollen unter anderem noch ein erfahrener Innenverteidiger und Stürmer.

VON CHRISTIAN DÜNCHER

